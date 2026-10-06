快訊

紐時：伊朗戰爭讓「地理」重新成為武器 台灣也在關鍵位置

蘇姿丰：台灣對全球半導體絕對關鍵 對AMD「非常、非常關鍵」

華元食品報驗美國進口馬鈴薯龍葵鹼超標 華元：邊境已攔未進台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

00406A為何這麼熱門？AI股、期貨、選擇權三路並進 操作策略曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
00406A以AI供應鏈為核心，搭配期貨多頭及選擇權策略，兼顧成長與收益。記者曾學仁／攝影
00406A以AI供應鏈為核心，搭配期貨多頭及選擇權策略，兼顧成長與收益。記者曾學仁／攝影

市場資金重回電子股懷抱，也讓兼具收益與成長特色的主動式ETF備受關注。其中主動中信台灣收益（00406A）並非傳統高股息或單純Covered Call產品，而是透過「成長股現貨＋期貨多頭＋選擇權收益」三重策略，積極掌握AI產業長期成長機會。

近期00406A熱門程度超高，成交量也居高不下，究竟它的操作有何特別？從持股結構觀察，00406A核心布局幾乎集中在目前市場最強勢的AI供應鏈。前十大持股包括台積電、聯發科台光電欣興、奇鋐、健策、台達電、旺矽、智邦及貿聯-KY等個股，權重合計超過四成，涵蓋半導體、PCB、CCL、散熱、高速傳輸等AI關鍵領域。

市場人士分析，PCB與CCL產業受惠於AI伺服器、高速交換器及ASIC需求爆發，帶動高階材料需求持續增溫。00406A持有台光電、台燿、欣興、南電、景碩、金像電及聯茂等個股，全面參與AI伺服器升級週期。近期包括台光電、台燿等CCL龍頭股價持續創高，也成為帶動淨值上揚的重要動能。

值得一提的是，除了現貨布局之外，00406A另一項特色在於積極運用衍生性金融商品。截至10月5日資料顯示，ETF持有超過20%的台股期貨部位。這意味著當市場進入多頭行情時，可藉由期貨提高整體參與度，進一步放大AI產業成長所帶來的收益機會。

另一方面，經理人同步運用賣出臺指選擇權策略，包括第一週與第二週週選擇權部位，總權重超過20%。這些權利金收入正是ETF收益的重要來源之一，可望轉化為穩定配息來源。與市場認知中的傳統Covered Call ETF不同，00406A並非完全依賴賣出買權獲利，而是在保有成長股部位與期貨多頭曝險下，兼顧收益與資本利得機會。

投資專家認為，若將傳統高股息ETF比喻為「領薪水」，那麼00406A更像是「領薪水加領獎金」。透過選擇權權利金創造現金流，同時參與AI供應鏈成長契機，讓投資人不必在收益與成長之間二選一。尤其在目前AI產業景氣仍處於上升循環之際，從ASIC、先進封裝、PCB、散熱到光通訊等領域皆持續受惠，ETF持股方向與市場主流趨勢高度一致。

台股逼近五萬點，展望第四季，主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，在企業獲利持續上修、AI需求維持強勁及市場資金充沛等因素支撐下，台股多頭架構有望延續。不過隨著指數來到高檔，短線難免受到獲利了結及國際政經事件影響而出現震盪，但只要AI產業趨勢未改變，預期資金仍將聚焦具產業競爭力的半導體、PCB、散熱、設備及光通訊等AI受惠族群。

整體而言，市場已從過去僅聚焦台積電與GPU概念股，逐步轉向AI供應鏈全面受惠的階段。隨著AI軍備競賽持續升溫，相關產業獲利有望在未來數季維持成長，台股中長期仍具向上空間，投資人可留意拉回時的布局機會，掌握AI長線成長趨勢所帶來的投資機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 期貨 選擇權 布局 台達電 台光電 聯發科 欣興 ETF 月配息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

90萬本金存5年「年領24萬」！傳產族曬持股 00919、0056成兩大主力

台積電5000元怎麼算？阿格力揭估值邏輯：EPS 200元乘25倍本益比

00985A半年配2.15元！有人喊不輸00406A 網提醒：填息才算

009826真的太「無聊」？一次布局全球近40國 低波動反而是它的價值

相關新聞

0050規模破2.4兆斷崖領先！月存2萬資產滾出5700萬...單筆買入翻25倍

元大台灣50（0050）經歷大幅降費與一拆四股票分割後，展現驚人的吸金動能。 財經YouTuber「懶錢包Lazy Wallet」指出，0050目前在台股ETF市場穩居絕對領先地位，股東人數達353萬9,949人、定期定額戶數衝上128萬戶、資產規模突破2兆4,801億元，三項指標均領先市場第二名兩倍以上，成為名副其實的「國民ETF」。

00406A為何這麼熱門？AI股、期貨、選擇權三路並進 操作策略曝光

00406A結合AI成長股、台股期貨多頭與選擇權收益，前十大持股逾四成，聚焦半導體、PCB、散熱等AI供應鏈。

009826真的太「無聊」？一次布局全球近40國 低波動反而是它的價值

貝萊德世界股票ETF（009826）掛牌後走勢平穩，布局近40國、逾千檔股票，分散全球近九成可投資市值，主打低波動長期配置。

00985A半年配2.15元！有人喊不輸00406A 網提醒：填息才算

00985A首次配息每單位2.15元，預估半年現金殖利率9.15%；投資人提醒，仍須觀察股價成長、除息後填息及長期總報酬。

AI從「陪聊天到幫上班」！算力需求恐增300倍 009831布局電力算力

AI代理邁向「會做事」時代，單一任務算力恐增300倍；009831 ETF布局電力、硬體、軟體及應用，涵蓋全球50檔企業。

0050讓他1億賺2500萬！郭哲榮卻曝00981A：這波少賺1500萬

郭哲榮以1億元押0050帳面賺2500萬元，坦言若改買00981A可多賺1500萬元，仍主張穩健長線投資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。