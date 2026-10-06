00406A究竟紅甚麼？專家：靠這三種策略搶賺AI財

市場資金重回電子股懷抱，也讓兼具收益與成長特色的主動式ETF備受關注。其中主動中信台灣收益（00406A）並非傳統高股息或單純Covered Call產品，而是透過「成長股現貨＋期貨多頭＋選擇權收益」三重策略，積極掌握AI產業長期成長機會。

近期00406A熱門程度超高，成交量也居高不下，究竟它的操作有何特別？從持股結構觀察，00406A核心布局幾乎集中在目前市場最強勢的AI供應鏈。前十大持股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、台光電（2383）、欣興（3037）、奇鋐（3017）、健策（3653）、台達電（2308）、旺矽（6223）、智邦（2345）及貿聯-KY（3665）等個股，權重合計超過四成，涵蓋半導體、PCB、CCL、散熱、高速傳輸等AI關鍵領域。

市場人士分析，PCB與CCL產業受惠於AI伺服器、高速交換器及ASIC需求爆發，帶動高階材料需求持續增溫。00406A持有台光電、台燿（6274）、欣興、南電（8046）、景碩（3189）、金像電（2368）及聯茂（6213）等個股，全面參與AI伺服器升級週期。近期包括台光電、台燿等CCL龍頭股價持續創高，也成為帶動淨值上揚的重要動能。

值得一提的是，除了現貨布局之外，00406A另一項特色在於積極運用衍生性金融商品。截至10月5日資料顯示，ETF持有超過20%的台股期貨部位。這意味著當市場進入多頭行情時，可藉由期貨提高整體參與度，進一步放大AI產業成長所帶來的收益機會。

另一方面，經理人同步運用賣出臺指選擇權策略，包括第一周與第二周周選擇權部位，總權重超過20%。這些權利金收入正是ETF收益的重要來源之一，可望轉化為穩定配息來源。與市場認知中的傳統Covered Call ETF不同，00406A並非完全依賴賣出買權獲利，而是在保有成長股部位與期貨多頭曝險下，兼顧收益與資本利得機會。

投資專家認為，若將傳統高股息ETF比喻為「領薪水」，那麼00406A更像是「領薪水加領獎金」。透過選擇權權利金創造現金流，同時參與AI供應鏈成長契機，讓投資人不必在收益與成長之間二選一。尤其在目前AI產業景氣仍處於上升循環之際，從ASIC、先進封裝、PCB、散熱到光通訊等領域皆持續受惠，ETF持股方向與市場主流趨勢高度一致。

台股逼近五萬點，展望第4季，00406A經理人張書廷表示，在企業獲利持續上修、AI需求維持強勁及市場資金充沛等因素支撐下，台股多頭架構有望延續。不過隨著指數來到高檔，短線難免受到獲利了結及國際政經事件影響而出現震盪，但只要AI產業趨勢未改變，預期資金仍將聚焦具產業競爭力的半導體、PCB、散熱、設備及光通訊等AI受惠族群。

整體而言，市場已從過去僅聚焦台積電與GPU概念股，逐步轉向AI供應鏈全面受惠的階段。隨著AI軍備競賽持續升溫，相關產業獲利有望在未來數季維持成長，台股中長期仍具向上空間，投資人可留意拉回時的布局機會，掌握AI長線成長趨勢所帶來的投資機會。

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