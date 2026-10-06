快訊

紐時：伊朗戰爭讓「地理」重新成為武器 台灣也在關鍵位置

蘇姿丰：台灣對全球半導體絕對關鍵 對AMD「非常、非常關鍵」

華元食品報驗美國進口馬鈴薯龍葵鹼超標 華元：邊境已攔未進台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

009828頻創新高還能追？外資預告 PCB 未來三年迎最強成長期

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

外資全面看多全球PCB與CCL產業未來三年展望，並認為在AI伺服器、高速交換器及ASIC加速器需求高速成長帶動下，PCB與CCL產業正進入新一輪長周期成長階段。法人表示，隨著高階材料、HDI製程以及高速交換器需求同步爆發，PCB與CCL供應鏈有望成為未來兩至三年科技產業中最具成長潛力的族群之一。

在AI資本支出持續上調、ASIC快速崛起，以及高速傳輸需求不斷升溫帶動下，PCB與CCL產業景氣循環已逐步從傳統電子周期，轉向由AI驅動的長期成長趨勢。儘管多檔CCL、ABF載板及材料供應商股價屢創新高，但在供不應求與規格升級雙重利多支撐下，高階PCB供應鏈未來三年仍有望持續受惠產業成長紅利。

投資專家認為，PCB供應鏈涵蓋載板、CCL、PCB製造及材料等多個次產業，近期族群輪動明顯、漲勢不一。與其費心猜測下一檔領漲個股，不如透過ETF一次布局整體產業鏈。例如全台唯一以PCB產業為主題的ETF──中信台日韓PCB（009828），聚焦台灣、日本與韓國PCB供應鏈龍頭企業，由於三國合計市占率居全球領先地位，布局009828等同一次參與全球PCB產業成長契機。

外資分析指出，市場目前普遍聚焦於輝達（NVIDIA）GPU需求，但真正被低估的成長動能來自Google TPU供應鏈。隨著Google持續加大AI基礎建設投資，預估TPU出貨量將由2026年的360萬顆，大幅成長至2028年的1,200萬顆，三年間增幅超過三倍。值得注意的是，新一代TPU導入更多邏輯晶片與HBM高頻寬記憶體，使單顆TPU所需PCB與CCL用量及價值同步提升，進一步帶動整體產業規模快速擴張。

在CCL領域方面，台光電（2383）被視為最重要的受惠股之一。外資指出，Google TPU、AWS Trainium及AMD MI500等ASIC平台皆需要高階M8、M9材料，而台光電正是主要供應商之一。外資更預估，台光電EPS將由2026年的128.7元，大幅成長至2027年的262.9元，並在2028年進一步攀升至403.8元，因此將其目標價上調至10,000元。

此外，包括欣興（3037）、金像電（2368）、台光電、台燿（6274）等具備高階PCB與材料技術能力的業者，亦可望受惠於AI相關需求升溫。法人分析，AI帶動的不只是出貨量成長，更重要的是產品規格持續升級。例如PCB層數已由過去20至30層提升至50層以上，而CCL也由M7逐步升級至M8、M9等高階材料，每一次世代升級都將帶動產品平均售價（ASP）明顯提升。

外資在供應鏈調查中進一步發現，由於高階CCL、銅箔、玻纖布及關鍵設備供給仍相對緊張，雲端服務供應商（CSP）正積極與PCB及CCL廠商洽談長期供貨合約（LTA），甚至透過預付款方式提前鎖定產能，情況類似過去記憶體產業景氣高峰期間的供貨模式。這不僅反映終端客戶對未來需求具備高度信心，也有助於供應鏈提升資本支出意願、強化獲利能力及訂單能見度。

中信台日韓PCB ETF（009828）經理人葉松炫表示，目前PCB與CCL產業正同時享有出貨量增加、規格升級、產品漲價以及長約鎖單四大利多，不僅2027、2028年仍有望維持高成長，供需吃緊的狀況短期內也難以緩解。尤其AI伺服器、ASIC、交換器及光通訊設備同步升級，將持續帶動整體供應鏈景氣向上，PCB產業可望迎來新一輪黃金成長期。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

外資 PCB 布局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

ABF、CCL行情還沒走完！PCB迎最強旺季 009828一次買進整條供應鏈

AI帶旺PCB！009828規模衝90.5億元 法人調升金居、台光電、台燿目標價

CCL、載板輪番創高 009828搭上CCL與PCB產業升級浪潮

台光電受惠Google TPU高速成長 外資喊買

相關新聞

0050規模破2.4兆斷崖領先！月存2萬資產滾出5700萬...單筆買入翻25倍

元大台灣50（0050）經歷大幅降費與一拆四股票分割後，展現驚人的吸金動能。 財經YouTuber「懶錢包Lazy Wallet」指出，0050目前在台股ETF市場穩居絕對領先地位，股東人數達353萬9,949人、定期定額戶數衝上128萬戶、資產規模突破2兆4,801億元，三項指標均領先市場第二名兩倍以上，成為名副其實的「國民ETF」。

00406A為何這麼熱門？AI股、期貨、選擇權三路並進 操作策略曝光

00406A結合AI成長股、台股期貨多頭與選擇權收益，前十大持股逾四成，聚焦半導體、PCB、散熱等AI供應鏈。

009826真的太「無聊」？一次布局全球近40國 低波動反而是它的價值

貝萊德世界股票ETF（009826）掛牌後走勢平穩，布局近40國、逾千檔股票，分散全球近九成可投資市值，主打低波動長期配置。

00985A半年配2.15元！有人喊不輸00406A 網提醒：填息才算

00985A首次配息每單位2.15元，預估半年現金殖利率9.15%；投資人提醒，仍須觀察股價成長、除息後填息及長期總報酬。

AI從「陪聊天到幫上班」！算力需求恐增300倍 009831布局電力算力

AI代理邁向「會做事」時代，單一任務算力恐增300倍；009831 ETF布局電力、硬體、軟體及應用，涵蓋全球50檔企業。

0050讓他1億賺2500萬！郭哲榮卻曝00981A：這波少賺1500萬

郭哲榮以1億元押0050帳面賺2500萬元，坦言若改買00981A可多賺1500萬元，仍主張穩健長線投資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。