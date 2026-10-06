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台股震盪 個股前五大三檔ETF 友達、聯電個股與零股成交前五大都進榜

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股今（6）日開高後震盪，一度離5萬點大關僅差32點，投資人仍勇於買進，盤中個股成交量前五大有三檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾17萬張排名第三，群益臺灣加權正2（00685L）逾13萬張排名第四，主動統一升級50（00403A）逾13萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾42萬張排名第一，聯電（2303）逾26萬張排名第二。友達跟聯電仍是個股與零股熱門交易標的。

至於盤中零股成交量前五大，包括聯電有515萬，元大台灣50（0050）有421萬，友達有284萬，元大高股息（0056）有159萬，聯發科（2454）有146萬，前五大僅二檔ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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