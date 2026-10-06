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0050規模破2.4兆斷崖領先！月存2萬資產滾出5700萬...單筆買入翻25倍

聯合新聞網／ 懶錢包Lazy Wallet
0050在降費與分割後吸金強勁，規模、股東數與定期定額戶數全面領先；歷史數據也顯示，長期持有並股利再投入，能靠複利創造可觀報酬。記者余承翰／攝影 余承翰
0050在降費與分割後吸金強勁，規模、股東數與定期定額戶數全面領先；歷史數據也顯示，長期持有並股利再投入，能靠複利創造可觀報酬。記者余承翰／攝影 余承翰

元大台灣50（0050）經歷大幅降費與一拆四股票分割後，展現驚人的吸金動能。

財經YouTuber「懶錢包Lazy Wallet」指出，0050目前在台股ETF市場穩居絕對領先地位，股東人數達353萬9,949人、定期定額戶數衝上128萬戶、資產規模突破2兆4,801億元，三項指標均領先市場第二名兩倍以上，成為名副其實的「國民ETF」。

降費與分割點燃買氣 規模與股東數斷崖式領先

懶錢包分析，0050人氣爆發的關鍵轉折點在於2025年初大幅調降經理費與保管費，並改為累進式費率，加上年中落實股票分割，大幅降低入手門檻。

這股熱潮一路延續至2026年，光是今年前三季，0050股東人數便狂增150萬人，規模激增超過1.4兆元；光是新增的規模總額，就超越了00878與0056兩大高股息ETF的合計規模。

此外，隨著規模逼近2.5兆元大關，經理費降至約0.0681%、保管費降至約0.027%，合計經理與保管費率僅約0.0952%，成功改寫國內股票型ETF的低費用標準。

在成分股權重方面，過去台積電占比曾突破61%，但2026年隨著其餘49檔大型成分股強勢補漲，台積電比重降至56%，真實展現市值加權機制隨市場動態調整的優勢。

成立以來漲逾24倍 定期定額23年本金翻10倍

針對市場常見「股價已在高點還能不能買」的疑慮，懶錢包提出歷史數據佐證。

首先，若在2003年掛牌時單筆投入100萬元買進0050且股利持續再投入，歷經23年複利滾動，累積漲幅高達2423.15%，如今資產已突破2,500萬元。

若當年投入250萬元，目前市值更超過6,300萬元，資產翻升達25倍。

其次，對於無法單筆大額投資的上班族，定期定額同樣能累積可觀財富。

若自上市起每月16日固定扣款1萬元且股利再投入，23年累計本金279萬元，資產可滾至2,893萬元，總報酬率達937.04%。

若拉高至每月扣款2萬元，總投入558萬元本金，資產規模更飆破5,786萬元，實現逾10倍的資產增長。

大盤成長沒有極限 買進持有勝過猜測高點

懶錢包強調，加權指數誕生初期僅100點，如今含息加權報酬指數早已突破11萬點，代表市場長期向上成長並沒有天花板。

回顧2003年以來0050每年的淨值高點，拉長週期來看往往只是未來的低點。

懶錢包提醒，近兩年加入的大量新進投資人多半只經歷單邊大牛市，但市場必然會遭遇震盪與股災。

投資大盤市值型ETF的核心精神在於「不選股、不擇時、股利再投入」，只要堅持長期持有，時間與複利自然會發揮資產增長的最大效益。

＊編按：截至10月5日止，0050規模已達2兆5,826億元、受益人次已達355萬人。

◎本文獲 懶錢包Lazy Wallet 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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