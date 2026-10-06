009826真的太「無聊」？一次布局全球近40國 低波動反而是它的價值

在台股市場動輒單日震盪數百點、科技股與槓桿商品天天上演大漲大跌的環境下，被市場喻為「台版VT」的貝萊德世界股票（009826）在掛牌後，其平緩的價格走勢讓不少習慣追逐飆股的投資人直呼「波動太小、好無聊」。然而，在專業資產配置的視角中，這種看似缺乏激情的「無聊」，恰恰是它最無可替代的核心價值。

許多投資人習慣用短線爆發力來衡量標的優劣，但009826的產品本質並非短線衝刺，而是透過單一檔ETF一次打包橫跨全球近40個國家、逾千檔成分股，直接涵蓋全球近九成的可投資市值。

當資金被如此廣泛地分散在不同國家、產業與匯率體系時，個別單一市場或單一產業的劇烈波動自然會被平滑消化，反映在盤面上的就是低波動與穩定走勢。

「投資如果讓人心跳加速、天天盯盤焦慮，通常代表風險承擔過高；真正健康的長線投資，往往是無聊且耐得住寂寞的。」

多數投資人之所以在市場中虧損，往往源於單押特定熱門產業或單一國家，一旦遭遇產業逆風或地緣政治動盪，往往承受難以承受的資產回撤；而009826透過不預設單一贏家、不錯過黑馬市場的大範疇配置，讓投資人徹底擺脫選股與擇時的焦慮，直接參與全球經濟的長期複利成長。

更重要的是，這類全球廣泛分散型ETF的存在，本就不是為了提供短期的感官刺激，而是作為資產配置中的核心防護盾。

它讓投資人能在不開槓桿、不需半夜盯美股也不用煩惱換匯的情況下，穩健地「把全世界買下來」。對於追求資產穩健增長、不想讓情緒被市場起伏綁架的投資人而言，這種「無聊到能讓人安心睡好覺」的特性，才是長期留在市場獲利的終極護城河。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。