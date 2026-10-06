00985A半年配2.15元！有人喊不輸00406A 網提醒：填息才算

主動野村臺灣50（00985A）首次配息受到投資人關注，公告預估每單位配發2.15元，以9月30日收盤價23.50元計算，半年預估現金殖利率約9.15%。最後買進日為10月16日、10月19日除息，股利預計11月13日發放。

00985A採半年配息，這次首度配息也讓不少網友拿來與其他ETF比較，其中就有人點名主動中信台灣收益（00406A），認為若單看單次配息金額與現金流，00985A同樣具有討論空間。不過兩檔ETF配息頻率不同，單次配息金額也不能直接等同整體投資報酬。

討論中也有投資人認為，00985A真正值得觀察的並非配息，而是股價與資本利得表現。有網友直言「重點在獲利，不是在配息」、「股價會漲才是實料」，也有人提到，相較追求高股息，更在意ETF本身能否持續成長。

不過，也有網友對半年配息抱持不同看法，認為等待時間較長，還需要觀察除息後多久能完成填息；有人表示「半年有點久，看長期績效」，也有人認為首度配息仍需要時間驗證，不能只看一次配息數字。

另一派網友則認為，不該為了股息頻繁更換標的，除了配多少之外，股價能否成長、除息後能否填息，以及長期總報酬都是觀察重點。也有網友直接表示「要有填息才算」，讓00985A首度除息後的表現成為下一個關注焦點。

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