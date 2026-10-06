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AI從「陪聊天到幫上班」！算力需求恐增300倍 009831布局電力算力

聯合新聞網／ 綜合報導
AI代理從回答問題走向自主執行任務，單一任務消耗的token數量可能高達一般聊天300倍；009831布局AI完整價值鏈，涵蓋電力、硬體、軟體與應用。記者許正宏／攝影
AI代理從回答問題走向自主執行任務，單一任務消耗的token數量可能高達一般聊天300倍；009831布局AI完整價值鏈，涵蓋電力、硬體、軟體與應用。記者許正宏／攝影

2026年可能成為「AI代理元年」。當ChatGPT不再只是回答問題，而是能幫你訂行程、整理資料、操作軟體甚至執行工作流程，AI也正從「會說話」進化到「會做事」，但一次任務消耗的算力，可能比聊天暴增數百倍。

OpenAI於9月29日開發者大會宣布，ChatGPT每週用戶已達12億，並推出可持續代辦工作的常駐型代理Dots；微軟也發表新版Copilot，加入可被指派角色與目標的Autopilot代理。富蘭克林華美投信指出，AI競賽已從「誰的模型最聰明」，進入「誰能真正幫人把事情做完」，商機也從模型擴散至應用、軟體平台、晶片與電力

AI代理的企業採用速度也在加快。資策會MIC調查顯示，已有39%組織開始使用AI代理，23%已導入企業內部流程；Gartner預估，全球AI代理與助理支出將由2025年的165億美元，成長至2027年的655億美元。Salesforce旗下Agentforce年經常性收入已突破15億美元、年增逾240%，顯示AI代理正從概念走向付費市場。

微軟Azure硬體系統與基礎設施總裁Rani Borkar指出，單一AI代理任務消耗的token數量，可能高達一般聊天的300倍，原因在於AI代理不只回答一次問題，還要自主規劃、反覆推理、呼叫工具並執行多個步驟。當數億人從「問AI一句話」進化到「叫AI完成一件事」，算力與電力需求也可能同步跳升。富蘭克林華美投信分析，過去市場搶的是「賣鏟子的人」，下一階段則要看「誰使用算力賺錢」，以及「誰替龐大算力供電」。

台股AI供應鏈雖然全球領先，但投資版圖仍高度集中硬體。台股加權指數10月2日再創收盤新高，台積電單一個股權重已超過四成；相較之下，AI代理帶動的雲端平台、軟體應用、資安，以及支撐資料中心的能源與電力基建，許多核心企業都在台股之外。富蘭克林華美投信推出「FT核心AI電力算力ETF（009831）」，以AI完整價值鏈為核心，固定比例布局40%電力供應鏈、20%硬體、20%軟體與20%應用，共涵蓋全球50檔企業，從晶片、雲端、資安延伸至AI應用與電力基礎建設。

009831經理人江明鴻表示：「AI從會說話進入會做事的時代，真正改變的不是聊天方式，而是算力消耗量。當使用量放大，需求會一路從應用往回傳導到平台、晶片與電力。與其猜最後哪一個AI代理勝出，不如掌握整條AI價值鏈。」009831於10月5日至8日募集，每單位發行價10元，成立日前每次最低申購1萬元，預計10月29日掛牌上市；基金採不配息設計，收益併入淨值。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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