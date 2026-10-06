009826＋0050怎分配合理？Ffaarr自曝「台股上限20%」：輸定存20年也抱得住

這篇較完整地講台股與全球（或國外）股市配置的看法。

其實以前我就很多次對這個配置建議講過我的看法，但beyond the status quo這篇文變紅之後我又被問不少次看法。這裡就統整我看了文章之後的綜合想法。

首先從昨天兩篇文章延續：

在無法有效預測市場的情況下，單一市場和全球的預期報酬類似，但全球的風險比較小，所以全球股市在資產配置角度的 報酬/風險來說，明顯是優於只買本土市場。

所以絕不會得出建議全押本土市場的看法。

但如果是這樣，為何還要搭配本土市場？又為何論文會顯示 33%的本土配67%的外國市場最有效率？10-55%的本土股市都尚稱有效率。

（雖然論文裡沒有台灣，但舉得例子夠多，還是有它的價值）

我認為主要有兩個因素：

一是，雖然本土市場本身的風報比較差，但如果本土市場和國際市場（或全球市場）之間的相關度，沒有想像中高，那配置就有可能產生效果。

（用更極端一點的例子，就是黃金本身風險更高，風報比也比股市差，但因為黃金和股市相關度低，所以搭配起來很有機會更降低風險和增加風報比。）

這個相關度會是多少呢？ 下圖是用vt 和各國ETF之間的相關度，可看出台股和全球股市的月相關度在2008年以來大約是0.78，算是不很高也不很低，還是會有一定的配置效果。

這個本土與全球相關度的數字，如果不是用近20年，而是該論文從上世紀初開始看，那相關度一定會更低，因為本世紀以來全球的相關度的確提高了。

因為相關度的增加，所以可以想見在本世紀，這個搭配的配置效果，不會像論文裡算出來得那麼好。但具體會差多少有點難說。

二是匯率因素。

因為論文探討的效能不是純粹看報酬名目數字，而是看當地投資人實際花費的狀態，因此和匯率當地通膨等因素都會結合。

而本土股市因為沒有匯率風險，且像台股的表現還常和本土貨幣明顯正相關，所以降低匯率風險的同時，有機會更貼合於投資人的用度，增加投資的效能。

（至於如果遇上嚴重通膨，則通常本土股市難以幫上忙，海外配置才會是解方）

純就學理財務上來看，這兩項因素促成本土+全球（非本土）的配置，而非只配全球，會是個合理的作法。

那哪個範圍合理呢？ 以往我會覺得從財務觀點來說，本土3成多到4成已經上限了，再多長期風險會太大。

但論文既然有實際數據佐證，雖然如前述本世紀的配置效果可能會比較差，所以稍保守一點，我現在認為股市部位最多加到本土5成全球5成（目前實際會是台股約51.75%）是學理上還可稱合理的狀態。

最低呢？我還是認為完全不增台股也是合理的，也就是台股只佔3.5%。

但上面說的「合理」不代表適合，我應該從好幾年以前就開始說，一般投資人如果沒有特別想法信心，不建議在股市部位另加超過20%的台股。

這個建議，我到現在還是沒變，即使台股表現這麼好，在全球佔比從2%增到3.5%也一樣。

因為現在台股表現好，大家都覺得台股要多一點，但更容易忽略，如果未來台股真的很差的時候，自己是否能承擔。

那具體要怎麼衡量呢？先問自己有多強烈的希望持有台股，這部分要請先排除因為覺得台股會賺比較多這樣的誤導心理，而是要看那些確定不會變或操之在己的東西。

不會變的，可能包括：

1、對匯率風險的在意。 2、對於台股可能較便利的在意。（但有009826之後這點不很明顯） 3、如果像近年台股表現好時的在意程度。 4、 其他信念因素，例如愛國的角度支持台灣。

這些因素愈強烈，就愈可以在上述合理範圍中往上拉，但並不是無止盡往上拉，而是要看另一面的因素，最重要的莫過於：如果台股像1997-2016那樣表現很爛嚴重落後全球的時候，配置多少是我在心理上財務上都能接受的。

也就是說，就算你很在意匯率，很有家鄉偏誤又愛國，但假如配置某個比例（例如40%），台股長期爆掉時你會受不了撐不下去影響你的財務目標，那就不適合你。

你必須找到一個台股表現很好或很爛自己都能接受的比例。

這也是為什麼我會推20%上限，因為就算數字上說40%、50%合乎學理，但真的遇到台股快20年的時間還輸定存的時候，我認為大部分的人持有這麼高比例都可能受不了。

配置不能只看近期的狀況作決定，而是確保各種狀況都能接受。不要把台股拉太高，會是比較合理的作法。

所以小結： 純台股（例如0050）搭全球（例如vt、009826）的合理比例「在0:100到50:50都合理」。

但實際上沒有很強烈的想法，台股增加的部位最好不要超過股市部位的20%。

實際台股能加到多少，就看自己對各項因素的在意程度，以及最極端狀況可接受的程度。

如果有人要加到超過50%也沒有不行，但最好就應該要有什麼合理能預測市場的有意義資訊來做會比較合理。同時當然也要先確定能接受最糟狀況。

P.s.這裡講的百分比都是指股票部位中的佔比而非總資產佔比。

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