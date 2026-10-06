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0050讓他1億賺2500萬！郭哲榮卻曝00981A：這波少賺1500萬
台股在多頭帶動下直逼5萬點，摩爾投顧投資長郭哲榮在影音節目中回顧，7月下旬大盤摜破4萬點時，他砸下1億元重押元大台灣50（0050），如今帳面大賺2500萬元。不過，他也坦言，若單純追求短線爆發力，自己這波其實「少賺了1500萬元」。
郭哲榮透露，在台股跌破4萬點時，他曾向身邊朋友提及主動統一台股增長（00981A）具備反彈動能，該檔ETF從底部一路攀升至今，漲幅已突破40%並改寫新高。若將當時投入0050的1億元全數布局00981A，帳面獲利將直逼4000萬元，績效高於0050。
面對兩者的績效差距，郭哲榮直言自己並不後悔，仍堅持力推0050。他指出，身為專業分析師，核心目標是為一般大眾建立穩健的長線投資觀念，即便主動型商品或衍生性工具能在短波段衝出更高報酬，背後的波動風險也並非多數投資人所能承受。
郭哲榮進一步分析，拉長投資時間來看，市值型ETF如0050的中長期表現，足以擊敗市場上超過90%的主動型ETF。
投資人不需要去賭手中標的能否躋身少數10%的超額報酬之列，與其承擔經理人選股不如預期的不確定性，不如選擇緊貼市場整體成長。
他表示，短線看主動型ETF確實有較強的爆發力，但投資並非只看數個月的表現，而是要能長期在市場中穩健獲利。他寧願短期帳面少賺1500萬元，也要傳遞「挑選最穩標的、不開槓桿、長線參與企業成長」的資產配置核心價值。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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