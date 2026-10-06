00935選股像「科技版必比登」！半年一次汰弱留強 3條件曝光

年度必比登美食推介名單揭曉，引發不少討論。野村投信以排隊名店為例，形容野村臺灣創新科技50（00935）就像「科技版必比登」，投資人不用自己花時間研究個股，就能一次布局50檔台灣創新科技企業。

00935每年4月、10月審核成分股並調整權重，相當於每半年更新一次名單。

基本門檻包括近3個月平均日成交金額達1,500萬元以上、FactSet RBICS Level 6創新科技次產業相關營收占比達50%以上、市值達50億元以上，並透過永續指標排除無CSR報告書的企業。

通過基本門檻後，還要看三大指標：

財務方面，近四季營業利益合計必須大於0 研發方面，研發費用占營收比重須位居前75%高，或占比達2%以上 動能方面，則排除現價距離52週高點最遠的10%股票

最後再依自由流通市值排序取前50大，並限制單一個股權重不超過30%、前五大合計不超過65%。

野村投信表示，00935透過研發競爭力、財務體質與股價動能等條件定期篩選，希望藉由半年一次的汰弱留強，降低投資人自行挑選、追蹤科技股的負擔。

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