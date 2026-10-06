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0050買在最高點會怎樣？10萬一度剩6.6萬…股海老牛：抱至今變34.1萬

聯合新聞網／ 股海老牛
回測0050在2022年1月17日高點買進的情況，10萬元最慘一度只剩約6.6萬元、帳面虧損34%，約25個月後才回本；若抱到2026年9月24日並將配息再投入，約成長至34.1萬元。記者胡經周／攝影
回測0050在2022年1月17日高點買進的情況，10萬元最慘一度只剩約6.6萬元、帳面虧損34%，約25個月後才回本；若抱到2026年9月24日並將配息再投入，約成長至34.1萬元。記者胡經周／攝影

如果你在元大台灣50（0050）最高點那天，一次砸下10萬，現在會怎樣？

老牛來看看齁...

2022年1月17日，當時0050收在152元（分割前），之後一路下跌，到2022年10月最低來到96.7元，跌幅約36%。

10萬元最慘時只剩約6.6萬，帳面最大虧損34%

熬了約2年1個月才回本，從2022年1月17日買進，到2024年2月15日才回到成本

抱到2026年9月24日，配息再投入、未計手續費與稅，當年的10萬元現在大約變成34.1萬元，報酬約241%

2022年10月是最難熬的時候，很多人就是在這裡賣掉。

如果改成每月定期定額5,000元，最深只虧約22%，一年左右就回正，57個月投入28.5萬元，現在約85.4萬元。

定期定額不一定賺比較多，但下跌時你一直在撿便宜，心裡踏實很多，比較抱得住。

所以老牛覺得，0050站上百元不是重點。真正的問題是：下一次跌三成時，你抱不抱得住？

這段報酬是台股大多頭走出來的，過去不代表未來。

但如果明天跌三成，你會加碼、抱著，還是先跑？

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