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0050買在最高點會怎樣？10萬一度剩6.6萬…股海老牛：抱至今變34.1萬
如果你在元大台灣50（0050）最高點那天，一次砸下10萬，現在會怎樣？
老牛來看看齁...
2022年1月17日，當時0050收在152元（分割前），之後一路下跌，到2022年10月最低來到96.7元，跌幅約36%。
10萬元最慘時只剩約6.6萬，帳面最大虧損34%
熬了約2年1個月才回本，從2022年1月17日買進，到2024年2月15日才回到成本
抱到2026年9月24日，配息再投入、未計手續費與稅，當年的10萬元現在大約變成34.1萬元，報酬約241%
2022年10月是最難熬的時候，很多人就是在這裡賣掉。
如果改成每月定期定額5,000元，最深只虧約22%，一年左右就回正，57個月投入28.5萬元，現在約85.4萬元。
定期定額不一定賺比較多，但下跌時你一直在撿便宜，心裡踏實很多，比較抱得住。
所以老牛覺得，0050站上百元不是重點。真正的問題是：下一次跌三成時，你抱不抱得住？
這段報酬是台股大多頭走出來的，過去不代表未來。
但如果明天跌三成，你會加碼、抱著，還是先跑？
◎本文獲 股海老牛 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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