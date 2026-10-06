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美光喊記憶體缺到2028年！AI行情還能旺多久？009831從電力一路布局到應用

聯合新聞網／ 綜合報導
美光預期2027、2028年記憶體供需可能比今年更加吃緊，009831則布局AI完整產業鏈，從電力、硬體延伸至軟體與AI應用，預計10月29日掛牌上市。記者曾原信／攝影
美光預期2027、2028年記憶體供需可能比今年更加吃緊，009831則布局AI完整產業鏈，從電力、硬體延伸至軟體與AI應用，預計10月29日掛牌上市。記者曾原信／攝影

記憶體超級循環持續升溫，市場焦點也從「能漲多高」轉向「還能旺多久」。富蘭克林華美投信指出，AI產業瓶頸持續輪動，旗下「FT核心AI電力算力ETF（009831）」因此將布局從AI硬體延伸至電力、軟體與應用，鎖定AI完整產業鏈

美國記憶體大廠美光（Micron）9月30日公布上季財報，營收達542.3億美元、年增379%，GAAP毛利率達86.8%，並預告2027、2028年記憶體供需可能比今年更加吃緊。美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）指出，新產能最快要到2028年下半年才陸續開出，公司已簽下26份長期合約、總金額約1,500億美元，2027年高頻寬記憶體（HBM）產能多數也已被預訂。美光本季毛利率甚至超越微軟、Alphabet第2季的67.2%與61.6%；不過財報公布後，美光盤後股價僅小漲0.37%，台股記憶體族群也轉為高檔震盪，市場開始關注下一個AI機會將落在哪個環節。

AI熱潮也把台股推上新高，加權指數10月2日收48,475.74點，前九月大漲65.52%，截至9月底，台積電單一個股占加權指數權重已達41.1%。富蘭克林華美投信指出，台灣投資人看似重押AI，實際部位高度集中在晶片、記憶體、伺服器等「AI硬體建設」；隨著這些環節持續擴張，AI瓶頸也逐步轉向「電力」與「算力變現」。

國際能源總署（IEA）估計，全球資料中心用電量將由2025年的485 TWh增至2030年約950 TWh，Amazon近期也簽下長達20年、690 MW的核電購電協議；Microsoft 365 Copilot付費席次則已突破3,000萬，顯示AI正從「花錢蓋算力」走向「如何靠算力賺錢」。

009831追蹤Solactive核心AI電力算力科技指數，其中40%鎖定電力供應鏈，硬體、軟體、應用各占20%，涵蓋全球50檔企業，從電力、處理器、HBM延伸至軟體與AI應用。

009831經理人江明鴻表示：「記憶體缺貨證明AI需求還在擴張，但每一輪瓶頸都可能換位置。與其一直猜下一個最缺的是晶片、記憶體還是電，不如把整條AI價值鏈納入布局。」

009831於10月5日至8日募集，每單位發行價10元，成立日前每次最低申購1萬元，預計10月29日掛牌上市，採不配息設計、收益併入淨值。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009831FT核心AI電力算力 ETF 電力 記憶體 美光 產業鏈 不配息

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