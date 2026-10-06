野村亞洲雙00420A 、009833 11月3日起限時募集

AI浪潮持續推進，投資視野也正從美國大型科技平台與台灣半導體，進一步延伸至日韓等亞洲關鍵科技聚落。近期OpenAI深化與三星電子合作，涵蓋下一代晶片開發及企業AI服務，此前亦已與三星、SK海力士就「星際之門」（Stargate）AI資料中心所需記憶體展開合作，再度凸顯韓國在全球AI供應鏈的重要性。看好亞洲AI商機，野村投信旗下主動野村亞洲科技ETF（00420A）及野村韓國科技30ETF（009833）將於11月3日至6日限時募集，以主、被動雙策略布局亞洲科技成長契機。

野村投信表示，隨著AI從模型競賽走向大規模商用與基礎建設，投資機會已不再只是GPU或單一市場的故事。若拆解亞洲AI硬體版圖，可簡單歸納為「台灣強製造、韓國強記憶、日本強設備」：台灣掌握先進製程、封裝、PCB、散熱及AI伺服器等製造整合優勢；韓國是HBM、DRAM等高階記憶體核心；日本則在半導體設備、材料及被動元件具備深厚實力。

除設備與材料優勢，日本AI基礎建設投資也正加速升溫，近期日本發電巨頭JERA攜手美國戴爾科技（Dell Technologies）與英國AI基礎建設開發商RHAELM，將於千葉打造400MW大型AI資料中心，並計畫將此模式複製至日本其他地區，2030年代更朝全國數吉瓦（GW）級規模布局，進一步擴大日本AI基礎建設版圖。

主動野村亞洲科技ETF（00420A）由野村投信操盤，搭配日本野村資產管理擔任顧問，串聯台日研究資源，從供應鏈規格、訂單、產能到企業基本面進行交叉驗證。基金經理人王柏強表示，AI產業發展快速，從先進製程、記憶體到設備與材料，不同市場與產業的受惠節奏並不一致，若僅布局單一市場，可能錯過產業輪動機會。

00420A以亞洲科技為核心，透過主動研究與跨市場布局，掌握台灣、日本及韓國各具競爭優勢的科技產業，並依產業趨勢、規格升級及企業基本面動態調整，力求更完整參與AI資本支出向亞洲供應鏈擴散所帶來的成長機會。

009833基金經理人林亮妤指出，AI快速發展持續推升高頻寬記憶體需求，韓國在全球AI供應鏈中的重要性也日益提升。三星電子近期預估，HBM占全球DRAM晶圓產能比重，明年可望由目前約20%提高至近30%，反映AI記憶體需求持續升溫。

009833追蹤NYSE TIP韓國科技30指數，除三星電子、SK海力士等記憶體龍頭外，投資版圖亦延伸至半導體設備、電子零組件、AI平台、智慧硬體與其他科技應用，透過30檔韓國科技企業，掌握從記憶體核心、科技供應鏈到多元AI應用的成長機會。

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