台股近5萬點ETF大洗牌！0050穩居寶座、主動型慘崩15萬人、00919月增10萬奪成長王

ETF已成當今的投資新顯學、投資熱潮未歇，同時也到了每月比拚ETF人氣的關鍵時刻！

截至10月5日收盤，台股大盤距離5萬點僅剩一步之遙，收在4萬9,712點。在台股在這波AI大牛市之下，各大ETF人氣會有何變化？有望出現換血大洗牌嗎？

4檔ETF人氣易位：009816、00403A、00929、0052

表1：2026年9月——台股ETF人氣排行 排名 名稱（代號） 本月人氣（人） 前月人氣（人） 單月人氣增減（人） 單月人氣變化（%） 1 元大台灣50（0050） 3,557,229 3,543,831 13,398 0.38% 2 國泰永續高股息（00878） 1,681,374 1,671,613 9,761 0.58% 3 元大高股息（0056） 1,670,875 1,656,038 14,837 0.90% 4 群益台灣精選高息（00919） 1,484,028 1,375,294 108,734 7.91% 5 主動統一台股增長（00981A） 931,551 983,096 -51,545 -5.24% 6 凱基台灣TOP50（009816） 929,404 916,280 13,124 1.43% 7 主動統一升級50（00403A） 816,720 969,962 -153,242 -15.80% 8 富邦台50（006208） 712,535 713,762 -1,227 -0.17% 9 復華台灣科技優息（00929） 460,115 443,748 16,367 3.69% 10 富邦科技（0052） 453,219 460,976 -7,757 -1.68% 註： 1. 本期受益人數資料截至2026.10.02 2. 數值以四捨五入取至小數點第2位 資料來源：集保所、各投信 整理：謝宜孝

在人氣TOP 10的ETF中，入榜的名單全數與上個月相同、僅有4檔出現名次更迭異動，分別是凱基台灣TOP50（009816）、主動統一升級50（00403A），以及復華台灣科技優息（00929）和富邦科技（0052）。

對比前期，009816超車主動式的00403A、上升一名至本期第5位，單月人氣小幅成長1.43%，相對之下00403A為榜中人氣衰退最劇、減少15.8個百分點，人氣排行位居第7。

另值得注意的是，009816是榜中「唯三」的市值型ETF，同時也是唯一一檔不配息的被動式ETF

另外兩檔異動的則是00929和0052，前期人氣吊車尾排行第十的00929，本次前進1名、超越0052暫居第九。

人氣4天王持續霸榜：0050、00878、0056、00919

台股ETF其實有個很奇特的現象，在各種新式主、被動式ETF夾殺下，相對老牌的被動式ETF「0050、00878、0056、00919」依舊是屹立不搖。

不只人氣數早早突破百萬，當中0050人氣成長之勢稍稍放緩，雖不如今年Q2震盪時那般每月動輒增長破10萬人，不過總受益人數仍超過300萬居冠、持續增加中。

至於2個月前0056短暫超車00878、奪回「人氣二哥」之位，僅一個月後再度被高股息學弟的00878給拿回，目前2檔ETF人氣差距僅不到2萬人。

至於0056是否再度重回人氣亞軍，關鍵重頭戲是10月這次的除息表現。

據投信官方最新配息公告，0056這次（10月除息額）擬配額為1.72元、再創季配息以來的歷史新高！

若以公告擬配息9月30日收盤價56.95元計，當季配息率約3.02%，全年配息率推估值約為12%左右、也是非常驚人！歷史總是驚人地相似！

這次0056祭出的配息大利多，是否能讓其人氣再超車00878、衝回人氣亞軍，這場高股息ETF之戰檯面下依舊打得火熱。

一個月多10萬人！ETF單月人氣成長王：00919

回顧過往，除了那些少數「現象級」（如以市場極具聲量、掛牌即入榜的00929、00940等），受益人數鮮少出現單月突破10萬人的表現，即便是台股猛漲下0050也不見得每月都能有此盛況。

不過00919做到了！身為高股息、人氣四天王的一員，9月受益人數大增突破10萬人、增幅7.91%，拿下單月人氣成長王。之所以出現人氣大飆升，原因與優渥的配息應脫離不了關係。

季配息的00919，9月單季配息1.1元，比前一季的1.0元略高0.1元、再寫新高記錄！以除息前股價32.74元計，單季配息率3.3%、年化配息率推估值約13%、非常驚人，自然也吸引大量的投資人與買氣，這現象在過去0056、00878配息時同樣也反覆出現過、也非首次。

在台股進逼5萬點之際，不只是諸多ETF價格扶搖直上，不少高股息ETF配息更是一次比一次更大方，只能說在台股大多頭之下，歷經配息縮水、浴火重生而歸來的高股息ETF，正以優渥配息的方式，一點一滴地重新拿回股民的信心。

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