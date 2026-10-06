台股創高衝5萬點 台股ETF漲幅前十強主動式包辦九檔

台股指數10月5日收49,712點，漲幅2.55%；原型台股ETF昨日漲幅前十強單日漲幅逾4%，主動式台股ETF包辦九檔，其中，漲幅前五名包括：主動國泰動能高息（00400A）、主動富邦台灣龍躍（00405A）、主動凱基台灣（00407A）、主動第一金台股優（00994A）及主動永豐科技趨勢（00410A）漲幅皆逾4.5%，逼近槓桿兩倍台股ETF漲幅。

主動第一金台股優經理人張正中分析，市場持續看好先進製程與CoWoS先進封測的強勁需求，以及半導體供應持續受惠AI需求，外資與機構法人的資金重新歸隊。台股是否攻克5萬點心理關卡，除需留意是否有獲利調節賣壓及波動風險等，市場也持續關注台積電（2330）及各大科技龍頭股即將登場的法說會；其中，AI算力需求持續擴張，包括：伺服器、散熱、高速傳輸等AI供應鏈的表現助攻，盤面資金高度集中在電子科技主軸。

法人分析，研判在基本面強勁，科技業全年度獲利成長率高達40%至60%，高於歷史平均水準，若指標企業對於明年資本支出仍維持高度成長，台股可望呈現震盪攻高格局，這波台股點火行情啟動，掌握選股優勢主動式台股ETF重回衝刺先鋒。

中信小資高價30（00894）經理人韓聖弘指出，台股今年表現強勢，最主要支撐仍來自企業獲利成長。AI投資已由最初的GPU與伺服器，逐步擴散至先進製程、先進封裝、ASIC、高速傳輸、PCB、CCL、散熱及電力等領域，而台灣擁有全球完整的半導體及AI硬體供應鏈，在全球科技巨頭持續擴大資本支出的趨勢下，相關企業仍有機會持續受惠。

展望後市，韓聖弘認為，AI帶動的企業資本支出與科技升級趨勢尚未改變，台灣大型權值企業又高度集中於全球半導體、電子製造及AI供應鏈，只要企業獲利成長趨勢延續，台股中長期基本面仍具支撐。

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