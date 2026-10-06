快訊

獨／南投「海盜村」開幕7年突歇業！網友：看到停業才知道有這地方

早不該讓他飛！杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀卻一路過關

捕獲58歲野生張敏！淡出演藝圈26年 零濾鏡真實狀態流出

聽新聞
0:00 / 0:00

月薪4萬多「29歲資產近400萬」！他從7萬起步：定期定額買大盤

聯合新聞網／ 綜合報導
一名29歲網友分享，自己月薪4萬多元、加上家教年薪約70萬元，從大學畢業僅7萬元存款開始定期定額投資，如今證券資產已接近400萬元。記者許正宏／攝影
一名29歲網友分享，自己月薪4萬多元、加上家教年薪約70萬元，從大學畢業僅7萬元存款開始定期定額投資，如今證券資產已接近400萬元。記者許正宏／攝影

月薪4萬多元，也能在30歲前存到近400萬元？一名29歲網友在Dcard分享，自己是純文組背景，目前正職月薪4萬多元、保障15個月，加上兼職家教，年薪約70萬元。如今股票資產約390萬元，另有約40萬元活存。

原PO表示，大學畢業時存款僅7萬元，當時開證券戶開始定期定額投資大盤，從每月幾千元一路增加至數萬元。研究所期間為了增加收入，曾同時做助教、研究助理、宿舍打工、口譯、家教及實習等工作，身上只留1、2萬元生活費，其餘閒錢投入股市。

研究所畢業、進入目前公司時，他的資產約150萬元。投資期間雖曾買個股「繳學費」，但也搭上近年科技股行情，讓股票資產明顯成長。原PO在留言透露，投入本金約130萬元。

雖然女友因身處科技業，曾希望他轉往科技業提高薪資，但原PO認為，以自己的文科背景，加上不想從事業務，若為高薪犧牲目前的生活平衡，代價太大。目前工作準時上下班、每年調薪，未來仍傾向繼續待下去。

不少網友看完直呼「很強了」，也有人表示30歲時存款僅10萬元、32歲才接近100萬元；另有網友認為，原PO目前工作能準時上下班、每年調薪，又有時間兼職家教，「佛系工作別離職」，比單純追求更高年薪更適合他的生活選擇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

月薪 大盤 資產 定期定額

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電若創高「主動ETF有戲」？股添樂：00981A、00992A領跑 00985A先創高

台股快5萬點「好公司都漲完了？」他整理高檔選股方向 點亞翔、漢唐、京元電

00891投入40萬變63萬！他月薪4萬兼跑外送 1年摸到第一個100萬

台股狂漲才想買0050！他焦慮「現在進場是不是沒救」 網勸：別跟別人比

相關新聞

年收120萬重押00631L！他再信貸200萬加碼：退休後才轉0050

28歲網友年收120萬元，投入00631L並信貸200萬元加碼，盼40歲前退休、退休後轉進0050；網友對槓桿風險看法不一。

與152萬股民作對！外資9月暴賣0050 網直指：又賣飛了

台股9月持續走高，一度衝上48601.53點改寫歷史新高，不過外資卻反向調節，單月賣超台股417.24億元，其中「國民ETF」元大台灣50（0050）就遭賣超逾19萬張、撤資207.3億元，高股息ETF也同步成為提款標的。消息引發PTT股板熱議，外資究竟是「賺飽高歌離席」還是提前賣飛；不少網友則認為，進入10月後市場仍持續走強，外資9月調節看來似乎賣得太早，但也有人提醒，ETF交易涉及折溢價及套利操作，不能單純將外資賣超解讀為看空台股。

台股近5萬點ETF大洗牌！0050穩居寶座、主動型慘崩15萬人、00919月增10萬奪成長王

ETF已成當今的投資新顯學、投資熱潮未歇，同時也到了每月比拚ETF人氣的關鍵時刻！

0050、台積電（2330）讓他3年賺4000萬！卻照常上班：錢好像沒改變什麼

網友持有0050、台積電等標的，3年獲利逾4000萬元仍照常上班；休假2個月後因無趣返職，財務自由後是否工作引發熱議

月薪4萬多「29歲資產近400萬」！他從7萬起步：定期定額買大盤

29歲文組上班族月薪4萬多、年薪約70萬元，靠定期定額投資大盤與兼職，累積股票約390萬元、活存40萬元。

台股狂漲才想買0050！他焦慮「現在進場是不是沒救」 網勸：別跟別人比

台股近期持續走高，也讓不少空手投資人開始出現「錯失恐懼」（FOMO）。一名網友就在PTT股板發文，擔心現在才開始買股票已經太晚，即使選擇0050等大盤ETF，未來獲利恐怕也永遠追不上早幾年進場的人。文章曝光後引發熱烈討論，不少網友認為投資不該一味與別人比較，也有人笑稱類似問題從台股2萬、3萬到4萬點一路都有人問；另一方面，也有投資人提醒，大漲後才急著進場更要控制風險，千萬別因FOMO貿然開高槓桿追趕報酬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。