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月薪4萬多「29歲資產近400萬」！他從7萬起步：定期定額買大盤
月薪4萬多元，也能在30歲前存到近400萬元？一名29歲網友在Dcard分享，自己是純文組背景，目前正職月薪4萬多元、保障15個月，加上兼職家教，年薪約70萬元。如今股票資產約390萬元，另有約40萬元活存。
原PO表示，大學畢業時存款僅7萬元，當時開證券戶開始定期定額投資大盤，從每月幾千元一路增加至數萬元。研究所期間為了增加收入，曾同時做助教、研究助理、宿舍打工、口譯、家教及實習等工作，身上只留1、2萬元生活費，其餘閒錢投入股市。
研究所畢業、進入目前公司時，他的資產約150萬元。投資期間雖曾買個股「繳學費」，但也搭上近年科技股行情，讓股票資產明顯成長。原PO在留言透露，投入本金約130萬元。
雖然女友因身處科技業，曾希望他轉往科技業提高薪資，但原PO認為，以自己的文科背景，加上不想從事業務，若為高薪犧牲目前的生活平衡，代價太大。目前工作準時上下班、每年調薪，未來仍傾向繼續待下去。
不少網友看完直呼「很強了」，也有人表示30歲時存款僅10萬元、32歲才接近100萬元；另有網友認為，原PO目前工作能準時上下班、每年調薪，又有時間兼職家教，「佛系工作別離職」，比單純追求更高年薪更適合他的生活選擇。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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