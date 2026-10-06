00891投入40萬變63萬！他月薪4萬兼跑外送 1年摸到第一個100萬

月薪4萬元，也能在一年內累積人生第一個100萬元？一名網友在Dcard分享，自己正職月薪約4萬元，去年下半年開始積極存錢，下班及假日幾乎都在跑外送，每月額外增加約3至4萬元收入，生活費則盡量控制在1萬多元。

原PO表示，扣除生活開銷後，其餘資金幾乎都拿去投資台股。這一年主要持續買進中信關鍵半導體（00891）與元大台灣50（0050），其中00891投入約40萬元，目前市值約63萬元；0050投入約20萬元，目前約26萬元，另外還有約11萬元現金。

靠著工作、外送收入及投資累積，目前總資產剛好突破100萬元。原PO坦言，中間遇到台股回到3萬9附近時，資產也曾明顯縮水，自己沒有押中暴賺個股，只是因為看好AI，因此持續買進半導體ETF，00891配息也大多再投入。

文章曝光後，不少網友直呼「好拚」，認為月薪4萬元之外，每月還能靠外送增加3至4萬元收入並不容易；也有人將焦點放在00891，直言「40萬變63萬才是這麼快摸到100萬的關鍵」，認為這波半導體行情對資產成長幫助不小。

不過原PO也坦言，為了存錢，「下班真的沒什麼生活」，但這段經驗讓他發現，月薪不高並非完全存不到錢。如今第一個100萬元已經達成，下一個目標則是200萬元，希望能在8個月內達標。

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