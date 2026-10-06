0050、台積電（2330）讓他3年賺4000萬！卻照常上班：錢好像沒改變什麼

股票賺到4000多萬元，第一件事會是辭職嗎？一名網友在Dcard分享，自己過去持有元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、台積電（2330）、聯發科（2454）等標的，經過3年投資，隨著大盤一路走高，陸續實現4000多萬元獲利，沒想到財富增加後，他最大的感受卻是「明天居然還是要上班」。

原PO表示，自己其實滿喜歡目前的工作，但上班依然得早起，也有各種喜怒哀樂，讓他產生「原來錢好像也改變不了什麼」的荒謬感。即使股票賺了4000多萬元，生活仍是一邊看盤、一邊工作，日常似乎沒有太大改變。

他也曾嘗試休假、度假長達2個月，原本以為可以享受不用工作的生活，最後卻因為覺得太無趣而重返職場。原PO認為，上班雖然需要投入時間與心力，卻能接觸各式各樣的人，因此好奇其他人在財務自由或累積一定資產後，如何調整心態繼續工作。

文章曝光後，不少網友認為，有錢與工作並不衝突，有人表示「我的主管好幾億還是一樣上班」，也有人認為，財務自由後最大的差別，是工作從「必須做」變成「想做」，不用再單純為了薪水忍受不喜歡的環境，甚至可以換成更輕鬆、有興趣的工作。

但另一派網友完全無法理解原PO的煩惱，有人直呼「無病呻吟，假抱怨真炫富」，也有人表示如果有4000萬元早就離職；另有網友分享，自己休假2個月後反而更確定想退休，因為「興趣多到做不完」。究竟財務自由後該不該繼續工作，也意外成為留言區最大的討論焦點。

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