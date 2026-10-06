國泰00400A 配息率8.7%

台股「光輝十月」再寫新頁，昨（5）日台積電盤中以2,580元刷新天價，聯發科、台達電、日月光投控等電子權值股亦走強，大盤指數衝破4.9萬點，台指期盤中更率先突破5萬點大關。

國泰主動動能高息（00400A）經理人梁恩溢表示，AI相關需求與科技產業成長仍是現階段台股重要支撐，盤面可看到漲勢涵蓋半導體、IC設計、封測、電力等不同環節，隨產業趨勢持續發展，台灣完整科技供應鏈仍具中長期成長機會。

00400A採每月收益分配機制，結合動能與高息策略進行選股，透過主動研究與彈性操作掌握產業機會，前次收益分配每受益權單位0.12元已於昨日發放，本次配息也維持每受益權單位配發0.12元，配息率8.7%，最後買進日為7日，8日除息、預定11月5日發放。

據中華經濟研究院最新公布，9月經季節調整後，台灣製造業採購經理人指數（PMI）續揚0.9個百分點至63.4%，已連續12個月擴張，並創2021年8月以來最快擴張速度。

梁恩溢指出，製造業與電子產業持續處於擴張區間，顯示AI需求與科技產業成長並非僅集中於少數個股，而是逐步帶動供應鏈不同環節，為第4季台股增添正向條件。

梁恩溢表示，00400A主要配置涵蓋半導體、電子零組件、電腦及周邊、其他電子等產業。

從產業布局來看，台灣科技供應鏈從先進製程、IC設計、封裝、PCB、伺服器到散熱、電力，各環節的技術門檻、供需條件與發展階段不盡相同，也提供主動式ETF更廣泛的選股空間。

在看好科技產業中長期趨勢下，基金研究團隊透過深入研究並比較不同產業與企業的成長動能、競爭優勢與評價水準，尋找產業發展不同階段帶來的投資機會。

展望第4季，梁恩溢認為，9月營收、第3季財報及法說會將陸續登場，台股指數創新高，市場也將檢視漲勢能否由大型權值股延伸至更多科技供應鏈，布局重點在於檢視企業實質營運成果，觀察獲利能否跟上股價表現。

另外，市場也將逐步聚焦明年營運展望，除了關注先進製程、AI伺服器等既有成長主軸，也將留意需求向零組件、散熱、電力等供應鏈延伸的情況，並從財報與企業展望中確認產業成長能否反映在企業營運表現上。

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