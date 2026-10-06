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復華00418A 21日開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

復華投信推出主動復華台灣新星（00418A），該ETF從市值前300大選股（上市櫃包括創新板）、採雙經理人及不配息機制追求長期複利累積，每股發行價格為新台幣10元，預計本月21日展開募集。

主動復華台灣新星ETF經理人戎宜蘋表示，00418A持股檔數預計30至50檔，將從「S.T.A.R四大動能訊號」，即Spread成長外溢、Transform產業質變、Accelerate 獲利上修、Re-rate轉型溢價，從產業質變到價值重估，尋找具成長動能的台股之星。目前配置核心大型股約五成，爆發新興約二至三成，轉型傳產則占一至二成。

戎宜蘋指出，大型價值成長股鎖定具全球競爭力產業龍頭，看好半導體晶圓代工、晶片封測、網通交換器等領域，持續享受主流趨勢推升的高成長機會；並挖掘傳產切入AI供應鏈，迎來營運拐點與評價重估的華麗轉型受惠題材。此外，AI需求持續向外擴散，愈往應用端發展，受惠產業愈廣，透過投研團隊深度研究，搶先卡位新趨勢與新技術領域，捕捉新商機成長爆發力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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復華00418A 21日開募

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