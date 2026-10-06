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34檔國巨概念 有看頭

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

被動元件指標股國巨近日股價明顯轉強，帶動市場重新關注持有國巨的相關ETF，據統計在台股ETF中，共有34檔將國巨納入持股，比重介於0.3%至5.3%間，主動兆豐台灣豐收（00996A）、主動統一台股增長比重都在5%之上。

根據CMoney統計持有國巨權重前十名的10檔台股ETF近一個月績效，野村臺灣新科技50上漲10.7%居首，主動統一台股增長以8.1%排名第二，第三至五分別為主動統一升級50漲7.7%、主動兆豐台灣豐收漲6.4%、兆豐藍籌30漲5.8%。

進一步將時間拉長至今年以來，野村臺灣新科技50累計報酬率達118.98%居冠；兆豐藍籌30以98.1%居次，主動統一台股增長97.9%排名第三，主動復華未來50則上漲87.2%。

從不同期間績效觀察，野村臺灣新科技50近一個月及今年以來報酬率表現亮眼。經理人林怡君表示，AI基礎建設投資持續擴大，相關需求已從先進製程與晶片逐步延伸至伺服器、PCB、高速傳輸、散熱及電子零組件等領域。

隨新一代AI伺服器進入量產、規格持續升級，對高效能、高穩定度零組件的需求同步提升，被動元件等相關供應鏈也可望受惠。第4季傳統電子旺季與AI伺服器出貨動能仍是重要觀察重點，後續可持續留意具研發能力、產品升級優勢及獲利成長動能的科技企業。

統一投信表示，AI資本支出持續，預期具備實質獲利成長、產業趨勢明確的科技及成長型個股仍有表現空間；但在高檔震盪下，企業基本面與評價差異也會進一步拉大，更適合透過主動選股掌握個股輪動機會。

主動安聯台灣經理人郭勁甫表示，投資布局將持續以AI供應鏈為核心主軸，聚焦受惠AI伺服器需求成長、產業前景明確且獲利能見度高的相關族群，兼顧企業EPS成長潛力與長期優勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國巨 兆豐 台股

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