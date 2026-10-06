台股ETF規模衝8.2兆 千億俱樂部增至15檔

昨（5）日台指期盤中一度衝上5萬點大關，現貨也以49,712點改寫新高，根據CMoney統計，整體台股ETF規模單日增加1,781.04億元或2.2%，攀升至8.2兆元，同寫歷史新高，千億元俱樂部成員新增國泰台灣領袖50（00922），合計15檔。

千億元台股ETF俱樂部成員規模依序為元大台灣50的25,826.2億元、元大高股息8,201.8億元、國泰永續高股息6,608.4億元、群益台灣精選高息6,105.7億元、富邦台50的4,953.7億元、主動統一台股增長3,003.4億元、元大台灣50正2的2,812.5億元、凱基台灣TOP 50的2,083.2億元、富邦科技1,726.6億元、國泰台灣科技龍頭1,624.6億元、大華優利高填息30的1,612.7億元、復華台灣科技優息1,600.1億元、主動統一升級50的1,489.2億元、元大台灣高息低波1,075.6億元、國泰台灣領袖50的1,016.4億元。

以發行商來看，元大投信旗下入列四檔最多，國泰則有三檔，富邦、統一投信則各有兩檔，至於群益、凱基、大華銀以及復華投信則各有一檔入列。

昨日規模創下新高的千億元台股ETF俱樂部成員有元大台灣50、元大高股息、富邦台50、凱基台灣TOP 50、富邦科技、國泰台灣科技龍頭、大華優利高填息30、國泰台灣領袖50。

從今年規模表現來看，今年新掛牌的凱基台灣TOP（009816）成長2,213.8%最驚人，槓桿的元大台灣50正2也成長603.1%，再來是主動統一台股增長496.5%，至於規模翻倍的還有富邦科技、元大台灣50、國泰台灣領袖50和國泰台灣科技龍頭。

台股挑戰5萬點大關，投資人最常卡在「現在進場會不會太貴？」國泰投信表示，與其每天猜高低點，不如把市值型ETF當成長期累積台股核心資產的工具。

國泰投信表示，台股正值相對高檔、類股輪動速度加快，若一味空手等待「完美買點」容易錯失行情，建議投資人可以「定期定額＋回檔加碼」的雙軌策略；投資人平時透過紀律扣款累積市值型ETF存股張數，並維持「持續留在市場裡」的長線紀律，就有機會將市場的短期震盪，轉化為長期參與台股龍頭市值成長的養分。

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