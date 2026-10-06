年收120萬重押00631L！他再信貸200萬加碼：退休後才轉0050

台股大盤創下新高，也讓槓桿型ETF再度成為討論焦點。一名28歲網友在PTT分享自己的投資策略，表示自己年收約120萬元、每年可以存下100萬元，去年先累積100萬元現金，今年4月正式投入元大台灣50正2（00631L），7月又向家人借了100多萬元投入，如今看到投資報酬表現相當滿意，更決定申請人生第一筆200萬元信貸準備加碼。

原PO表示，自己相信台積電與台股大盤長期表現，因此打算「一輩子多」00631L，未來預計每年辛苦存下100萬元持續投入，希望10年後能夠提早退休。至於操作策略，他也直接寫下「小跌小漲小加碼，大跌大加碼」，並規劃等到退休後，再將00631L賣出轉進0050。

面對網友質疑「低薪小資族怎麼能一年存100萬元」，原PO進一步透露自己年收約120萬元，平常欲望不高，早餐、午餐吃公司，每天固定健身，約2週社交一次，因此花費不多。目前他28歲，希望40歲前有機會退休；這次200萬元信貸利率為3%、120期並綁約2年，由於認為未來薪資還有成長空間，他甚至表示之後還會繼續貸款。

這套「借錢買正二」的做法也讓PTT網友吵成一片。有人力挺表示「正二教團結」、「勇敢的人先享受世界，正二買起來」、「漲不買，小跌小買，大跌大買，好策略」，也有人看到他4月、7月進場的時間點後直呼「真是天選之人」，還有網友認為一年能存100萬元相當驚人。

不過，也有不少網友對在台股創高之際再信貸加碼抱持保留態度，有人提醒「一次回檔你就賣光了，說什麼一輩子」，也有人直言「持續一輩子是很困難的」，更有網友擔心市場若出現反轉，正二波動可能更加明顯。面對質疑，原PO則表示自己7、8月的震盪已經挺過，並重申「怕一路噴」，因此仍會採取小漲小跌加碼、大跌重倉的方式持續投入。

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