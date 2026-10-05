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安聯00984A兼顧收益與成長策略 聚焦AI趨勢迎第4季行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期全球金融市場受到通膨預期升溫、油價維持高檔、美債殖利率走揚及地緣政治風險等因素影響，市場波動加劇，投資操作難度明顯提高。在高利率環境與資金輪動加速下，投資人除關注配息收益外，也更加重視企業獲利成長與投資組合抗震能力，使兼具收益與成長潛力的主動投資策略在投資組合中所扮演的角色更顯重要。

安聯投信表示，安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）採取「高息打底、成長加值」核心投資策略，大致上以40%高股息策略、50%追求超額報酬策略及10%價值低波動策略進行配置，透過主動選股與動態調整，兼顧現金流需求與資本增值機會。

展望第4季，00984A經理人廖本隆表示，市場將迎來9月營收公布、第3季財報揭露，以及電子產業傳統旺季等重要觀察指標，企業獲利表現可望成為市場關注焦點。尤其在AI基礎建設、高效能運算（HPC）及先進製程需求持續推升下，相關供應鏈企業營運動能仍受到市場看好，為台股中長期成長提供重要支撐。

從歷史數據來看，第4季向來是台股表現相對強勁的時期。根據統計，台股加權指數過去10年第4季平均漲幅達5.5%，上漲機率高達90%，不僅為全年表現最佳季度，也反映年底作帳行情、資金回流及產業旺季效應等利多因素。預期在企業基本面與產業趨勢支持下，第4季被視為布局台股的重要時點。

展望後市，廖本隆表示，AI與科技供應鏈仍是推動企業獲利成長的重要引擎，台灣在全球半導體供應鏈中關鍵地位依然穩固。其中，AI基礎建設、半導體設備、記憶體及PCB供應鏈等產業，持續具備結構性成長優勢。但投資人仍須留意能源價格波動、地緣政治衝突、全球財政壓力及貨幣政策變化等因素對市場造成的影響。若高殖利率環境延續，市場評價面波動可能加劇，後續仍需關注全球政經局勢及金融市場重新定價風險。

在配置上，00984A聚焦AI供應鏈、半導體及科技產業等長期成長趨勢，布局涵蓋IC製造、ABF載板、封裝測試等關鍵產業鏈，產業布局上並橫跨電子、金融、航運及傳產，有助提升投資組合分散效果與風險控制能力，在掌握科技成長趨勢之餘，也兼顧防禦與收益特性。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

配息 ETF 高股息 00984A主動安聯台灣高息

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