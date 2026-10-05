權王股價直奔2580元史高、8檔含積ETF除息秀 10月「積」情演出

10月台股ETF除息秀再添柴火，上周最新消息傳出，台積電（2330）正評估和馬斯克的超級晶圓廠Terafab合作，協助馬斯克在德州營運晶圓廠，帶旺台積電5日盤中股價直奔2,580元史高，加上10月15日台積電最新法說會揭幕，按歷史經驗，台積電法說月前夕，股價表現通常不看淡，加上Terafab消息若成真，有望激勵持有台積電的台股ETF，股價「除息+積情」雙秀加碼演出，法人看好台積電10月立下基本面新里程碑，股價中長線持續看旺。具含積量的10月除息ETF股價跟著水漲船高，填息機率大增。

分析師表示，在上周美國科技股大漲拉動下，台股5日跳空大漲，最高衝到49,770.66點，改寫台股的歷史新高，其中，半導體龍頭股表現令市場驚豔，包括權王台積電布局美國腳步再擴大，傳與Terafab合作並研議德州擴產，5日盤中股價攻2,580元再創新高，其他如IC設計權王聯發科（2454）、封測龍頭股日月光投控（3711），同樣受惠蘋果拉貨旺季、ASIC趨勢續強，明年擴產效應將逐步顯現，至於其他半導體類股，第3季財報與第4季展望亦備受市場期待，帶動10月除息ETF中，持有台積電的台股ETF股價強勢表態，績效表現翻揚。

根據CMoney統計，10月展開除息的台股ETF中，持有台積電的ETF共計八檔出線，除不少檔採高配息政策外，以近一年績效來看，具有含積量的半導體型ETF，含息報酬率更檔檔破百，其中，表現最好的是台新臺灣半導體30（00904）近一年來含息報酬率141.36%，表現搶眼；群益半導體收益含息績效也有133.93%，表現領先其他含積的台股市值型ETF。

ETF理財達人表示，半導體ETF近年績效表現強勢，主要來自AI浪潮帶動台灣半導體產業持續成長，半導體ETF不僅有機會掌握資本利得，也逐漸展現收益分配能力，例如00904，預估每單位配息2.20元，創掛牌以來單次配息新高，觀察近一年四次季配息金額，分別為0.76元、0.68元、0.68元及2.20元，近一年4次合計配息達4.32元，顯示00904隨著半導體產業行情走強、每季皆能維持相對高的配息。

台新臺灣半導體30ETF經理人黃鈺民指出，00904本次配息金額更明顯提高至2.20元，反映在半導體產業行情走強之下，半導體ETF收益分配能力同步提升，並與高股息ETF定位出現區隔，開始展現「資本成長＋收益分配」雙引擎特色。尤其是2030年前，台股半導體ETF將持續受惠於AI、高效能運算（HPC）、先進製程、先進封裝、ASIC及記憶體等明星級產業趨勢帶動，台灣半導體供應鏈，持續站穩全球AI基礎建設擴張的核心C位將帶動半導體ETF中長期資本利得表現將持續大展拳腳。

另外，黃鈺民強調，半導體ETF未來伴隨成分股股價上漲、基金淨值成長，再透過季配息機制，將部分投資成果轉化為現金流，形成「資本利得＋收益分配」兩條報酬來源，加速半導體ETF有機會兼顧成長與現金流需求。對於看好AI與台灣半導體長期趨勢、同時希望兼顧現金流的投資人而言，像00904這類半導體ETF，正提供了不同於傳統高股息ETF的另一種投資選擇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。