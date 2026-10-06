與152萬股民作對！外資9月暴賣0050 網直指：又賣飛了

台股9月持續走高，一度衝上48601.53點改寫歷史新高，不過外資卻反向調節，單月賣超台股417.24億元，其中「國民ETF」元大台灣50（0050）就遭賣超逾19萬張、撤資207.3億元，高股息ETF也同步成為提款標的。消息引發PTT股板熱議，外資究竟是「賺飽高歌離席」還是提前賣飛；不少網友則認為，進入10月後市場仍持續走強，外資9月調節看來似乎賣得太早，但也有人提醒，ETF交易涉及折溢價及套利操作，不能單純將外資賣超解讀為看空台股。

根據證交所籌碼統計，外資9月賣超上市ETF張數最多的是0050，單月賣超19萬648張，金額約207.3億元；其次為元大台灣50反1（00632R）15萬8097張、凱基台灣TOP50（009816）10萬2181張。高股息ETF同樣遭到調節，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）及FT臺灣永續高息（00961）等4檔，合計遭賣超逾17.67萬張、撤資約61.68億元。值得注意的是，台股9月30日仍收在47940.13點，全月上漲1811.66點、漲幅3.93%，形成指數創高、外資卻持續提款的反差。

一名網友在PTT轉貼數據後直言，台股一路創新高，外資卻選擇先行撤出，9月整體賣超417.24億元，光0050就占了207.3億元，因此好奇外資這波究竟是趁高檔「賺飽離席」，還是低估後續行情、提前把籌碼賣掉。尤其0050擁有超過152萬名受益人，外資與大量散戶呈現不同操作方向，也讓原PO好奇，若10月台股繼續向上，外資是否可能再度回頭追價。

不少PTT網友第一時間認為外資可能「賣飛」，紛紛表示「那是9月的事」、「十月買回來」、「外資又賣飛了」，還有人笑稱外資可能等到更高位置再追回來。部分網友觀察10月行情後認為，若市場延續多頭，9月減碼確實可能錯失後續漲幅；也有人指出，外資雖然出現賣超，但持股市值及比重還會受到股價上漲等因素影響，因此不能只看單月買賣超金額，就判斷外資全面撤出台股。

另一派網友則認為，把ETF賣超直接解讀成外資看空可能過度簡化。有留言指出「折價就買，溢價就賣」、「折溢價套利怎麼了嗎」，還有人直接表示可能涉及ETF次級市場套利，再透過初級市場進行申購、買回或對沖。換言之，外資買賣ETF不一定與一般散戶單純「看多就買、看空就賣」相同，背後還可能包含造市、套利、避險及資產配置等需求，因此單看0050被賣超207億元，未必能直接推論外資正在大舉看空台股。

至於高股息ETF同步遭到調節，也讓部分網友關注資金是否正從防禦型商品轉向其他標的。不過整體PTT討論仍以「外資是否賣飛」最為熱烈，有人期待10月外資重新回補，也有人認為既然市場仍處高檔，外資先行獲利了結並非沒有道理。最終外資9月撤出的207億元0050究竟是精準高檔調節，還是錯過下一段行情，仍得視10月台股走勢及後續外資資金動向而定。

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