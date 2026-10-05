外資買超718億元！狂買這兩種ETF 買超前三名都逾10萬張

台股5日收49,712.04點，大漲1,236.3點，三大法人中僅投信賣超，其中外資買超718.97億元，統計外資買超前十名，ETF竟占了8檔，主要是狂買主動式ETF，高達7檔，還有1檔市值型ETF，買超主動統一升級50（00403A）逾15萬張最多；分居買超二、三名的主動中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長（00981A）也都獲外資買超逾10 萬張。

台股早盤以48.574.95點開出，上漲 99.21點，指數開高走高，一度衝達49,770.66點，上漲1,294.92點，大盤指數盤中高點距50,000點僅229.34點，終場收在49,712.04點，大漲1,236.3點，漲幅2.55%，盤中及收盤都創歷史新高。

盤面上由權王台積電（2330）領軍，盤中一度衝達2,580元，終場收2,575元，上漲3%，盤中及收盤都創歷史新高，權值股大漲，台光電（2383）強鎖漲停，收5,700元，台達電（2308）收復2,000元整數關卡，收2,005元，漲幅逾6%，日月光投控（3711）創新高，收742元，上漲4%。

三大法人買超764.49億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超718.97億元，投信賣超63.95億元，自營商買超（合計）109.48億元，其中自營商（自行買賣）買超14.15億元，自營商（避險）買超95.33億元。

統計外資買超前十名依序有主動統一升級50、主動中信台灣收益、主動統一台股增長、主動復華未來50（00991A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動凱基台灣（00407A）、緯創（3231）、華邦電（2344）、元大台灣50（0050）、主動復華全球50（00409A）。

外資買超前六名都是主動式ETF，合計進榜前十的有8檔ETF，其中僅1檔市值型，7檔則是主動式ETF。

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