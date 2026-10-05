快訊

再爆徐佳青讓愛子假冒「攝影官」出訪 民眾黨團：立刻停職、依法究責

端木正涉柯文哲案全認罪 律師駁「惡性重大」拚減刑：算便宜行事

諾貝爾醫學獎得主出爐 美、德三學者獲獎

聽新聞
0:00 / 0:00

外資買超718億元！狂買這兩種ETF 買超前三名都逾10萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股5日收49,712.04點，大漲1,236.3點，三大法人中僅投信賣超，其中外資買超718.97億元，統計外資買超前十名，ETF竟占了8檔，主要是狂買主動式ETF，高達7檔，還有1檔市值型ETF，買超主動統一升級50（00403A）逾15萬張最多；分居買超二、三名的主動中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長（00981A）也都獲外資買超逾10 萬張。

台股早盤以48.574.95點開出，上漲 99.21點，指數開高走高，一度衝達49,770.66點，上漲1,294.92點，大盤指數盤中高點距50,000點僅229.34點，終場收在49,712.04點，大漲1,236.3點，漲幅2.55%，盤中及收盤都創歷史新高。

盤面上由權王台積電（2330）領軍，盤中一度衝達2,580元，終場收2,575元，上漲3%，盤中及收盤都創歷史新高，權值股大漲，台光電（2383）強鎖漲停，收5,700元，台達電（2308）收復2,000元整數關卡，收2,005元，漲幅逾6%，日月光投控（3711）創新高，收742元，上漲4%。

三大法人買超764.49億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超718.97億元，投信賣超63.95億元，自營商買超（合計）109.48億元，其中自營商（自行買賣）買超14.15億元，自營商（避險）買超95.33億元。

統計外資買超前十名依序有主動統一升級50、主動中信台灣收益、主動統一台股增長、主動復華未來50（00991A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動凱基台灣（00407A）、緯創（3231）、華邦電（2344）、元大台灣50（0050）、主動復華全球50（00409A）。

外資買超前六名都是主動式ETF，合計進榜前十的有8檔ETF，其中僅1檔市值型，7檔則是主動式ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

外資 ETF 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股再創新高、逼近五萬點 三大法人買超764億元

台股挑戰5萬點大關 00981A盤中勁揚近4%、近半年股價漲幅稱冠

台股5萬點要來了 法人曝第一階段操作核心是買這兩族群

台股大漲近1,300點 投資人狂買 個股成交第一友達、零股成交第一聯電

相關新聞

權王股價直奔2580元史高、8檔含積ETF除息秀 10月「積」情演出

10月台股ETF除息秀再添柴火，上周最新消息傳出，台積電（2330）正評估和馬斯克的超級晶圓廠Terafab合作，協助馬斯克在德州營運晶圓廠，帶旺台積電5日盤中股價直奔2,580元史高，加上10月15日台積電最新法說會揭幕，按歷史經驗，台積電法說月前夕，股價表現通常不看淡，加上Terafab消息若成真，有望激勵持有台積電的台股ETF，股價「除息+積情」雙秀加碼演出，法人看好台積電10月立下基本面新里程碑，股價中長線持續看旺。具含積量的10月除息ETF股價跟著水漲船高，填息機率大增。

外資買超718億元！狂買這兩種ETF 買超前三名都逾10萬張

台股5日收49,712.04點，大漲1,236.3點，三大法人中僅投信賣超，其中外資買超718.97億元，統計外資買超前十名，ETF竟占了8檔，主要是狂買主動式ETF，高達7檔，還有1檔市值型ETF，買超主動統一升級50（00403A）逾15萬張最多；分居買超二、三名的主動中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長（00981A）也都獲外資買超逾10 萬張。

手握40萬「不知道怎麼投資」！他上網求救 網點名0050、台積電

網友手握40萬元求投資建議，Dcard留言點名0050、台積電，也有人建議先放銀行，原PO尚未透露最終配置。

急著還清房貸反成窮忙族！40年期月省2萬買0050...資產狂甩20年期3700萬

買房向銀行申請貸款時，房貸年限該選20年還是40年？多數傳統觀念常認為「無債一身輕」，能盡快還清就別拖，避免讓銀行多賺數百萬元利息。 然而，理財貸款專家「Ziv學長」指出，房貸決策不該只狹隘地比較「總繳利息多寡」，本質上應將房貸利息視為向銀行「租用資金的成本」，善用拉長年限所釋放的現金流與時間複利，才是拉開資產差距的核心關鍵。

盲猜台光電、欣興誰先漲停？009828包辦三國龍頭：告別追高被洗出場

台股今（5）日在資金全面回流電子與AI族群帶動下強勢上攻，其中PCB上游關鍵材料銅箔基板（CCL）族群成為盤面最強焦點，台光電與台燿雙雙攻上漲停，反映市場對第四季旺季行情的期待。隨著資料中心規模持續擴大，800G、1.6T交換器及新一代AI伺服器陸續導入，高速PCB材料的重要性大幅提升。其中，高階CCL已成為決定訊號傳輸效率的核心關鍵，高速、低損耗材料需求明顯升溫。

00935選股像「大隊接力」！只挑科技強棒 研發占營收須逾2％

野村投信表示，00935每年兩度篩選成分股，要求研發費用占營收逾2%，聚焦科技強棒，跟進PC、手機至AI趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。