台股狂漲才想買0050！他焦慮「現在進場是不是沒救」 網勸：別跟別人比

台股近期持續走高，也讓不少空手投資人開始出現「錯失恐懼」（FOMO）。一名網友就在PTT股板發文，擔心現在才開始買股票已經太晚，即使選擇0050等大盤ETF，未來獲利恐怕也永遠追不上早幾年進場的人。文章曝光後引發熱烈討論，不少網友認為投資不該一味與別人比較，也有人笑稱類似問題從台股2萬、3萬到4萬點一路都有人問；另一方面，也有投資人提醒，大漲後才急著進場更要控制風險，千萬別因FOMO貿然開高槓桿追趕報酬。

原PO表示，假設現在才開始買股票，而且選擇的是追蹤大盤的商品，自己仍會有種「已經沒救、追不上別人」的感覺。他以元大台灣50（0050）為例，認為即使未來台股繼續上漲、自己的投資翻倍，早在3萬點進場的人可能已經賺了數倍，更不用說2萬點甚至更早開始投資的人，因此感嘆「有沒有錢是跟別人比的」，覺得自己無論怎麼投資，似乎都很難追回與早期投資人的差距。

文章一出，最多網友首先點出原PO明顯陷入FOMO情緒，紛紛留言「來了，有人FOMO了」、「FOMO文開始了」，還有人表示，台股每漲一段就會出現相同疑問，從2萬、3萬、4萬一路到現在，都有人覺得「現在才買太晚」。有人反問「現在不買，難道要等6萬才買？要等10萬才買？」、「你會贏一年後才買的人」，認為如果長期因為害怕買貴而保持空手，未來市場繼續上漲時，同樣的焦慮只會再次出現。

另一群網友則認為，原PO真正需要調整的是「一定要贏別人」的想法。有人勸「不要跟別人比，跟沒買股票的自己比」、「自己賺自己的，跟別人有何關係？」、「幹嘛跟別人比，自己的資產能穩定增加就好」，也有人指出，市場上永遠有人比自己更早進場、本金更多，如果一直回頭比較，幾乎不可能得到滿足。更何況報酬率也不是唯一標準，本金100萬元賺20%，實際獲利未必輸給小本金翻倍，重點仍是自己的資產有沒有持續成長。

還有不少網友拿過去的市場經驗舉例，有人提到以前台積電股價500、600多元時，同樣有投資人嫌貴，甚至過去台股1萬多點時，也有人認為已經來到高檔；如今回頭看，當時被視為「追高」的位置早已成為歷史。也有人提醒，即使真的在2萬點進場，也不代表所有人都能一路抱到現在，過程中可能早已獲利了結、恐慌賣出，因此不能單純用「進場點位」推算別人現在一定賺了多少。

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