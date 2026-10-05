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00935選股像「大隊接力」！只挑科技強棒 研發占營收須逾2％

聯合新聞網／ 綜合報導
野村臺灣新科技50（00935）每年進行2次成分股篩選，入選企業的研發費用占營收比例須大於2%，藉此篩選具研發實力與競爭力的科技企業。圖／聯合報系資料照片
野村臺灣新科技50（00935）每年進行2次成分股篩選，入選企業的研發費用占營收比例須大於2%，藉此篩選具研發實力與競爭力的科技企業。圖／聯合報系資料照片

投資科技產業如同參與大隊接力賽跑，野村投信在影音內容中以大隊接力為喻，指出想要在比賽中勝出，關鍵在於每一棒都要由具備實力的強棒接手；而野村臺灣新科技50（00935）的選股邏輯，正是落實「挑選菁英接棒」的核心理念。

野村投信表示，一般投資人很難憑一己之力挑選到所有產業強棒，而00935每年進行兩次成分股篩選，且設有嚴格的篩選標準，要求每次入選成分股的「研發費用占營收比例」必須大於2%以上。

這項機制就如同確保只有每天落實高強度訓練的選手才能代表上場，藉此替投資人嚴格把關企業的研發實力與競爭力。

針對投資人關注能否長期掌握主流趨勢，野村投信指出，從過去的PC、智慧型手機，一路到當前與未來的AI浪潮，00935皆能透過精準的選股機制緊跟科技趨勢演進，這也是該檔ETF能持續繳出亮眼表現的主因。

野村投信強調，面對下一波創新科技的推進，00935將持續扮演領跑角色，帶領投資人緊跟每一場科技產業的接力賽局。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00935野村臺灣新科技50 ETF

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