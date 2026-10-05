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不畏市場震盪 9月仍有37檔債券ETF受益人逆勢成長

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
9月仍有37檔債券ETF受益人逆勢成長。示意圖／AI生成
9月仍有37檔債券ETF受益人逆勢成長。示意圖／AI生成

群益投信債券ETF研究團隊分析，儘管受市況震盪影響，不過9月仍有37檔債券ETF受益人逆勢成長，其中以具高息收優勢的非投等債人氣最旺，整體增加5,865人。

展望後市，群益投信指出，因應美伊戰事仍持續，預料高利率政策將維持，在存續期間上，可維持短天期配置，以降低利率敏感度。在企業獲利續佳且景氣持穩之際，將支撐信用利差維持低檔，因此投資人可結合非投等債ETF、短天期投等債ETF，以降低波動與滿足收益需求。

CMoney統計，本周有九檔債券ETF即將除息，都是月配型。其中，以非投資等級債及短天期債券ETF今年以來的績效最佳，顯示非投等債、短債較不受利率變動影響。相形之下，長天期美國公債ETF表現最弱，今年以來仍是負報酬，中長天期的投資等級債ETF表現也偏弱。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人呂汶芳指出，美伊戰況不明，導致油價居高不下、美國綜合採購經理人指數（PMI）達五年來新高，都使利率短期未見下行誘因。不過，最近聯準會（Fed）官員表示需更多時間評估是否進一步升息，使市場對10月升息的預期降溫，帶動殖利率回落。

面對利率路徑易受多項因素影響的情境，呂汶芳指出，短天期債券的低波動優勢更為顯著。而且，短天期投等債還具有高信評與高流動性優勢，在現階段市場不確定性尚存之下，適合資金停泊並提供收益。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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