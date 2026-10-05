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00985A「0050升級版」有多強？詹璇依：累積報酬126%、配息率估18％

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
主動野村台灣50（00985A）以大型權值股為核心，同時可布局市值51至150名個股；文中指出，00985A成立以來累積報酬率達126%，10月將迎來改為半年配後的首次除息。圖／聯合報資料照
主動野村台灣50（00985A）以大型權值股為核心，同時可布局市值51至150名個股；文中指出，00985A成立以來累積報酬率達126%，10月將迎來改為半年配後的首次除息。圖／聯合報資料照

大概一年前，我姊跑來找我討論資產配置。（嘿對我們家有三姐妹喔）

我姐需求很明確

1.不要買0050（不想單純靠市值選股卻沒有實質獲利）

2.討厭那種心臟病發的大波動（她不像我有強心臟很愛科技股)

於是乎～她想知道有沒有風格夠穩健、可以細水長流，但效益又只買台灣50指數更好的選擇？」

知道我是主動式ETF的專家，她直接把這個難題丟給我。我當時就跟她說：「不然，這檔『升級版的0050』妳試看看！」我指路給她的，就是主動野村台灣50（00985A）

00985A就是「0050升級版」

大家知道嗎？野村投信在台灣主動式ETF界很有歷史意義，他們就是全台第一家推出主動式ETF的投信！

如果說野村發行的第一檔主動式ETF主動野村臺灣優選（00980A）像是充滿驚喜的「主廚無菜單料理」，那這檔00985A就是專為權值股打造的「0050升級版」就像從普通便當，直接升級成頂級的「牛排龍蝦套餐」！

至於我姊最在意的就是「波動度」跟「團隊風格」。這個我拍胸脯跟她說～野村的台股團隊向來以研究扎實、風格穩健著稱，主打的就是細水長流。

00985A兩大策略

我們來看看00985A的策略：

1.動態汰弱換強

同樣以大盤龍頭權值股為核心，但遇到基本面轉弱的個股能及時剔除；同時運用約5%的台積電期貨部位，彈性提升資金效率與風險控管。

2.挖掘51-150名的黑馬

傳統0050被限制在前50大，但許多成長爆發力強、受惠AI規格升級的隱形冠軍，其實藏在市值51~150名之間。00985A能主動跨足進去撈出這些好股票！

00985A成立以來累積報酬率高達126%

經過這一年的驗證，真的沒讓我姊失望！00985A成立以来的累積報酬率高達126%！甚至在近期市場震盪回檔時，展現出「抗震又能抓超額報酬」的穩健實力。

而且10月它即將迎來一個超大亮點：這是00985A從「年配」改為「半年配」後的第一次除息！

這次預估年化配息率高達18%，最後買進日就在10/16。

如果你也跟我姊姊一樣，想拿大盤龍頭股的穩健安心感，又希望有專業經理人幫忙挑好股、控風險、領高息；10/16前記得多留意這檔00985A囉！

◎本文獲 基金小姐姐詹璇依 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00985A主動野村台灣50 報酬 ETF 資產配置

詹璇依 基金小姐姐

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