快訊

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

AI巨頭上演減速大秀 3股勢力背後各有盤算

周杰倫「Jay Chou」成AI晶片名 背後藏暖心往事

聽新聞
0:00 / 0:00

009826兩個月成績單出爐！ETF報酬-0.2％、指數-0.23％ 差距僅0.03％

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
貝萊德世界股票（009826）上市約2個月，7月31日至10月1日ETF報酬為-0.2%，同期指數為-0.23%，兩者相差0.03個百分點；作者認為追蹤成效仍需更長時間觀察。記者許正宏／攝影
貝萊德世界股票（009826）上市約2個月，7月31日至10月1日ETF報酬為-0.2%，同期指數為-0.23%，兩者相差0.03個百分點；作者認為追蹤成效仍需更長時間觀察。記者許正宏／攝影

貝萊德世界股票（009826）上市二個月，再看一下追蹤表現。

其實在官網有提供淨值指數表現差異。

最終2個月（7月31日-10月1日）的報酬ETF是-0.2%，指數是-0.23%，ETF贏了0.03%。相當於贏了年化0.18%。

正常來說ETF在有一定費用的情況下，還贏指數一截不是好事，不過之前講到009826因為一開始申贖多，所以把費用抵回去還有剩。

再來ETF的-0.2%，應面的小數點其實不確定，因為淨值就只算到第2位。所以實際上的差距可能更大或更小。

但也需注意，雖然最終差距很小，但從圖表可看到，在過程中，其實差距有時會比最終數字要大一些。

不過差異最大的那天（9月25日）是因為台灣放假淨值沒更新，所以不是實際反映追蹤差異。

但有幾天個別差比較大的時候，也曾經總報酬差到0.2%以上，還是不小的差距，當然這也可能是淨值計算時間造成的差異。

所以經理人在績效追蹤上是否夠成功，還需要更長的時間來確定。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 報酬 指數 淨值

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00918為何跑贏0056近30％？陳重銘揭選股差異：高配息還要看填息

300萬該買0050還是開超商？陳重銘算給你看：年化20％一年也才賺60萬

0050狂飆「100萬變256萬」！切老認今年落後逾40％：AI改變投資邏輯

台股快站上5萬點！切老見投資人開始「押身家翻身」：沒有不結束的派對

相關新聞

009826兩個月成績單出爐！ETF報酬-0.2％、指數-0.23％ 差距僅0.03％

貝萊德世界股票009826上市兩個月，ETF報酬率-0.2%，略勝指數-0.23%；但差距仍可能受淨值更新與計算時間影響，追蹤成效待長期觀察

股市新手4個月「0050→正2→00998A」！倒賠10％崩潰：是不別動最好？

投資新手4個月從0050轉正2再換00998A，帳面虧損約10%；頻繁換股並重壓，讓他焦慮反省是否持有不動更適合。

台積電若創高「主動ETF有戲」？股添樂：00981A、00992A領跑 00985A先創高

台股創歷史新高，股添樂指出00985A、00980A近3月轉強；若台積電再創高，主動ETF選股彈性受關注。

AI行情續燒！00406A除息0.138元開盤秒填 受益人突破22萬

00406A除息0.138元開盤即填息，受益人一週增約3.8萬人、突破22萬，規模達630億元，成為熱門ETF。

00935為何不把台積電買滿？野村投信揭選股邏輯：布局台灣「科技百岳」

野村投信說明，00935不把台積電買滿，改布局台灣科技企業，擴大配置其他具研發實力公司；選股要求研發費用占營收逾2%。

存到50萬想單筆00830！又遇「擬1拆5」慌問：分割前後何時買？

網友存到50萬元想All in 00830，遇分割投票陷入進場抉擇；留言提醒分割不增資產價值，應先評估波動承受度與分批規則。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。