009826兩個月成績單出爐！ETF報酬-0.2％、指數-0.23％ 差距僅0.03％

貝萊德世界股票（009826）上市二個月，再看一下追蹤表現。

其實在官網有提供淨值與指數表現差異。

最終2個月（7月31日-10月1日）的報酬，ETF是-0.2%，指數是-0.23%，ETF贏了0.03%。相當於贏了年化0.18%。

正常來說ETF在有一定費用的情況下，還贏指數一截不是好事，不過之前講到009826因為一開始申贖多，所以把費用抵回去還有剩。

再來ETF的-0.2%，應面的小數點其實不確定，因為淨值就只算到第2位。所以實際上的差距可能更大或更小。

但也需注意，雖然最終差距很小，但從圖表可看到，在過程中，其實差距有時會比最終數字要大一些。

不過差異最大的那天（9月25日）是因為台灣放假淨值沒更新，所以不是實際反映追蹤差異。

但有幾天個別差比較大的時候，也曾經總報酬差到0.2%以上，還是不小的差距，當然這也可能是淨值計算時間造成的差異。

所以經理人在績效追蹤上是否夠成功，還需要更長的時間來確定。

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