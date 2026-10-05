快訊

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

賴總統長子遭跟監細節曝光 女1招避追查、陸官員收照連回3個讚

聽新聞
0:00 / 0:00

台股挑戰5萬點大關 00981A盤中勁揚近4%、近半年股價漲幅稱冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
主動式ETF近半年股價漲幅前五名。資料來源：CMoney，2026/10/02
主動式ETF近半年股價漲幅前五名。資料來源：CMoney，2026/10/02

在上周美股科技及半導體類股漲勢激勵下，5日台股盤中最高飆上49,770.66點，朝5萬點大關挺進，主動式ETF同步歡慶，普遍開出紅盤，其中，主動式ETF「股王」主動統一台股增長（00981A）早盤漲幅逼近4%，近半年股價漲幅也居同類型ETF之冠，持續受到市場關注。

自第2季以來，雖受到美伊戰事、油價等利空因素影響下造成台股拉回修正，但在AI需求與半導體供應鏈投資動能支撐下，第3季指數再度走高，盤面類股輪動加快，更加考驗主動式ETF操作實力。

盤點近半年來股價漲幅前五名的主動式ETF，漲幅表現均勝過同期大盤的48.80%表現，有機會成為第4季舞台要角，依序為：00981A 55.49%、主動中信台灣卓越（00995A）54.44%、主動兆豐台灣豐收（00996A）53.60%、主動復華未來50（00991A）51.5%、主動野村台灣50（00985A）51.10%。

進一步觀察籌碼表現，主動式ETF股王00981A持續受到外資資金青睞，已獲外資連三買，近三日外資買超張數超過12萬張，為外資買超上市櫃個股排行中第二名，僅次同門「師弟」主動統一升級50（00403A）的17萬張。外資近日買超動向，也顯示在台股高檔震盪、類股輪動加快之際，外資除透過大型權值股布局外，更透過主動式ETF參與具成長動能的產業與個股機會。

展望後市，統一投信投研團隊表示，隨AI需求持續發酵、半導體供應鏈擴大投資，加上電子產業備貨動能延續，市場基本面仍可望獲得支撐。產業配置方面，持續看好先進製程、先進封裝、ASIC、高速傳輸及散熱等具長期成長趨勢的領域。不過，考量目前指數位處相對高檔，短線行情仍可能受利率變化、國際局勢及類股輪動等因素干擾而震盪。建議投資人可回歸企業基本面及獲利能見度，並透過定期定額布局主動式ETF，掌握市場長期投資機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 美股 00981A主動統一台股增長 00403A主動統一升級50 00996A主動兆豐台灣豐收 00991A主動復華未來50 00985A主動野村台灣50

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電若創高「主動ETF有戲」？股添樂：00981A、00992A領跑 00985A先創高

AI行情續燒00406A成長收益兼具 5日秒填息、22萬股東笑了

00406A爆量66.27萬張登台股成交王！10月5日除息0.138元 法人曝買盤卡位關鍵

八檔台股ETF 逆勢上漲

相關新聞

盲猜台光電、欣興誰先漲停？009828包辦三國龍頭：告別追高被洗出場

台股今（5）日在資金全面回流電子與AI族群帶動下強勢上攻，其中PCB上游關鍵材料銅箔基板（CCL）族群成為盤面最強焦點，台光電與台燿雙雙攻上漲停，反映市場對第四季旺季行情的期待。隨著資料中心規模持續擴大，800G、1.6T交換器及新一代AI伺服器陸續導入，高速PCB材料的重要性大幅提升。其中，高階CCL已成為決定訊號傳輸效率的核心關鍵，高速、低損耗材料需求明顯升溫。

00935選股像「大隊接力」！只挑科技強棒 研發占營收須逾2％

野村投信表示，00935每年兩度篩選成分股，要求研發費用占營收逾2%，聚焦科技強棒，跟進PC、手機至AI趨勢。

00985A「0050升級版」有多強？詹璇依：累積報酬126%、配息率估18％

00985A動態汰弱換強並布局市值51至150名個股，累積報酬126%；10月改半年配，估年化配息率18%，10/16最後買進日。

009826兩個月成績單出爐！ETF報酬-0.2％、指數-0.23％ 差距僅0.03％

貝萊德世界股票009826上市兩個月，ETF報酬率-0.2%，略勝指數-0.23%；但差距仍可能受淨值更新與計算時間影響，追蹤成效待長期觀察

台積電若創高「主動ETF有戲」？股添樂：00981A、00992A領跑 00985A先創高

台股創歷史新高，股添樂指出00985A、00980A近3月轉強；若台積電再創高，主動ETF選股彈性受關注。

AI行情續燒！00406A除息0.138元開盤秒填 受益人突破22萬

00406A除息0.138元開盤即填息，受益人一週增約3.8萬人、突破22萬，規模達630億元，成為熱門ETF。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。