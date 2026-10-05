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台積電若創高「主動ETF有戲」？股添樂：00981A、00992A領跑 00985A先創高

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
股添樂指出，主動野村台灣50（00985A）今年以來績效逾8成，近3個月表現相對轉強，並已提前創下新高；主動野村臺灣優選（00980A）近3個月表現也相對較佳。圖／聯合報資料照
股添樂指出，主動野村台灣50（00985A）今年以來績效逾8成，近3個月表現相對轉強，並已提前創下新高；主動野村臺灣優選（00980A）近3個月表現也相對較佳。圖／聯合報資料照

台股今（5）日開盤即改寫歷史新高，盤中一度來到49,770.66點，市場焦點也轉向強勢行情能否延續。

財經頻道「股添樂 股市新觀點」日前在影音內容中指出，今年台股漲幅約70%，台積電今年以來漲幅約62%，但若觀察市值前200大的上市櫃公司，不少個股漲幅超過一倍，部分甚至達兩倍以上，半導體、IC設計、PCB、電子零組件、網通等科技供應鏈表現更強。

尤其今年4至6月，台積電創高後走出一段接近40%的漲幅，相關AI供應鏈漲勢更加強勁，也拉開不同ETF之間的績效差距。

00985A、00980A近3月表現轉強

若進一步觀察主動式ETF，股添樂指出，今年以來表現較強的產品中，主動統一台股增長（00981A）含息漲幅約98%，主動群益科技創新（00992A）約91%；主動野村臺灣優選（00980A）、主動野村台灣50（00985A）等產品，今年以來績效也都在8成以上，同期大盤則約上漲70%。

不過，若將觀察期間縮短至最近3個月，主動式ETF之間的強弱已經出現變化。股添樂表示：

原本今年以來排名第四、第五的00980A與00985A，近3個月表現反而相對較佳；先前排名領先的00981A等產品，近期則出現盤整。其中00981A與00992A已逐漸接近前高，00985A更提前創下新高，成為近幾個月表現較強的標的。

股添樂認為，觀察主動式ETF不能只看短期排名，由於不像被動式ETF有固定選股規則，其績效與經理人、操盤團隊的選股及產業配置有關，因此可能有表現較好的順風期，也可能經歷盤整階段。

挑選時參考期間應盡量拉長，而從今年以來與最近3個月的績效變化來看，00985A、00980A近期表現轉強，也反映主動操作在不同市場階段可能出現輪動。

台積電若再創高 主動選股彈性受關注

至於為何現階段重新關注主動式ETF，股添樂分析，今年不少績效領先的股票已經漲至相對高檔，部分高價股持續走高，但低價股並未因此跟漲。如果接下來台積電突破前高，市場進入高估值、產業快速輪動的階段，上半年最強勢的股票到了下一階段未必仍是漲幅最大的族群，資金可能開始尋找仍有上漲空間或即將輪動到的產業。

他認為，這正是主動式ETF相較被動式ETF的差異之一。被動式ETF必須依照既定選股規則調整持股，主動式ETF則可由經理人與操盤團隊依市場變化調整選股及產業配置。

對於平時沒有時間研究產業、或擔心自行追逐熱門個股容易買在高點的投資人而言，主動式ETF提供另一種由專業團隊協助選股的方式。

不過，股添樂也提醒，主動式ETF沒有固定選股規則，績效表現取決於經理人與操盤團隊，因此不像被動式ETF容易掌握。

他個人將主動式ETF定位得更接近個股投資，主要目的在爭取市場超額報酬，因此傾向放在投資組合的「衛星部位」，整體配置約控制在20%左右，實際比重仍可依個人情況調整。

股添樂認為，市場焦點仍在台積電能否創下新高。若台積電突破前高，有機會再度打開相關供應鏈的估值空間，半導體、IC設計、PCB、光通訊、設備等產業可能受到資金關注。

在此情況下，具備主動調整持股能力的ETF也可持續觀察，其中近期表現轉強的00985A、00980A，便是此次他觀察的主動式ETF之一。

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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