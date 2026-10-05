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AI行情續燒！00406A除息0.138元開盤秒填 受益人突破22萬

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今（5）日開盤大漲逾千點、再創新高並逼近5萬點，法人認為AI需求、企業獲利成長及外資回流仍是第四季市場重要支撐。記者余承翰／攝影
台股今（5）日開盤大漲逾千點、再創新高並逼近5萬點，法人認為AI需求、企業獲利成長及外資回流仍是第四季市場重要支撐。記者余承翰／攝影

台股今日開盤大漲逾千點，創下新高，逼近5萬點關卡。法人表示，目前市場資金焦點持續圍繞在AI資本支出擴張及企業獲利成長題材。隨著全球雲端服務供應商持續加碼資料中心建設，AI相關需求不僅未見放緩，反而持續向上游設備、材料、載板及記憶體等領域擴散，帶動整體產業景氣延續成長循環。

近期熱門ETF主動中信台灣收益（00406A）今日除息，受惠於大盤強勁上漲動能，開盤即順利完成填息。根據統計，該檔ETF上週規模增加19.7億元，成長3.2%，總規模達630億元，穩居主動式ETF第四大。同時，受益人數在一週內增加約3.8萬人，總人數突破22萬人，顯示投資人關注度持續升溫。

投資專家表示，第四季向來是台股傳統旺季，歷史經驗顯示股市表現通常相對亮眼。距離年底仍有近三個月時間，在AI需求強勁、企業獲利持續成長及外資回流帶動下，台股仍具續創新高機會。

相較之下，部分傳統高股息ETF因電子股持股比重偏低，若市場主流資金持續聚焦電子與AI族群，在成長性方面可能不如一般市值型或主動式台股ETF。00406A除了提供配息機制外，約有八成持股布局於成長型企業，讓投資人得以兼顧資本成長與現金流需求，也因此成為近期市場熱門標的之一。

展望後市，主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，第四季是電子產業出貨旺季，加上企業法說會將陸續登場，尤其是台積電法說在15日登場，若持續上修獲利展望，可望進一步提升市場信心，帶動資金追價意願。法人普遍認為，在AI產業趨勢、企業獲利成長及外資偏多操作的支撐下，台股中長期多頭格局仍未改變。

不過，投資人仍需留意，短期指數漲幅已大，過程中可能受到國際政經事件、利率政策變化及獲利了結賣壓干擾，市場波動難免加劇。然而回歸基本面來看，AI仍是目前最具確定性的成長主軸。在資本支出持續擴張、產業供需結構改善，以及企業獲利預期不斷上修的帶動下，半導體、先進封裝、ABF載板、PCB、高速傳輸及AI伺服器供應鏈等族群，預料仍將是第四季市場資金布局的重要焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 ETF 除息 填息

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