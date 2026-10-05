小股本台企大爆發 首檔聚焦國內中小潛力股00416A今日開募

隨著AI族群擴散，愈來愈多小股本企業站穩趨勢浪潮，帶動營收與股價急速飆升。根據統計，台股上市櫃 50大市值企業，小股本公司（實收資本額80億以下）占比從2023年約二成，大幅攀升1倍至2026年已達四成，顯見小股本也能創造大市值！台新投信看好中小潛力股將成為2027年帶領台股挑戰新高的領頭羊，特別推出第一檔聚焦國內中小潛力股的主動式台股ETF「主動台新臺灣中小（00416A）」，於今（5）開始盛大募集，讓投資人參與中小股爆發力大行情。

00416A經理人沈建宏表示，台股上市櫃公司第2季財報繳出亮麗的成績單，市場對台股企業獲利成長持續上修，根據最新預測，2026年及2027台股EPS成長率預估分別高達67.2%與29.7%，提供台股後市再創歷史新高的底氣；惟2027年EPS成長相對2026年相對降速，這意味明年指數報酬可能不會像今年一樣，投資風格將由Beta（與市場連動）轉向Alpha（超額報酬），將是中小利基股表現的天下。

沈建宏指出，企業獲利成長往往為股市上漲的風向球，而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，具AI供應鏈優勢的台灣中小型股，獲利成長性強勁，過去三年股價爆發力遠遠超越大盤及權值股，近三年台股漲幅前30名，皆為股本80億元以下的股票，如奇鋐、台光電、旺矽、台燿等。就後市表現分析，AI齊漲格局已過，後續各產業會出現分化，且基期已墊高，成長性不如發展初期，則更需要經理人精選持股，因此，投資人布局台股中小主動式ETF可提高勝率。

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