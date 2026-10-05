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373萬投資人看過來 31檔10月除息ETF 搶先看、四檔年化配息率飆破20%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
10月除息ETF配息率前十名。資料來源：CMoney
10月除息ETF配息率前十名。資料來源：CMoney

10月開盤以來大盤大漲頻創新高，台股ETF也持續發熱，不過在高檔之際，穩健保守投資人更青睞有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息ETF。根據統計已公告10月將除息的31檔台股ETF，共有3,731,220位受益人期待能息利雙收。

觀察這31檔台股ETF，其中季配型的包括群益半導體收益（00927）、00992A、00904、00996A、00947等12檔；月配型有15檔、半年配2檔、雙月配1檔、年配1檔。若以預估年化配息率來看包括00927、00943、00904、00996A共四檔超過20%，另外配超過18%的有00992A、00934、00962、00912、00947共五檔。

以近月績效及預估年化配息率表現來看，00927上漲10.44%、20.06%年化配息率表現最佳。據了解，00927兼具「半導體」與「高息」兩大市場火熱主題，今年第四次季配息金額達每單位2元，年化配息率高達20.06%，連續四季創下配息金額新高。而包括00927、00992A、00922等17檔都在10月19日除息，想參與領息的投資人，最晚需在10月16日買進。

群益投信台股ETF研究團隊表示，今年台股搭上AI的趨勢潮流漲勢凌厲，一般投資人自行選股難度較高，透過ETF布局半導體供應鏈，可有效分散個股風險，並掌握AI中長線成長契機，整體而言，擁有台股半導體科技與配高息的台股ETF，除擁有成長題材還有息收護體，可增加投資組合防禦力，是較佳的長線存股策略。

00927經理人謝明志表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，建議投資人可續抱台股科技高息ETF。

主動群益科技創新ETF（00992A）經理人陳朝政指出，經濟基本面仍強韌，加上全球AI需求強勁，相關應用也實際落地兌現，台廠因在全球科技鏈上、中、下游間都扮演關鍵技術供應與零組件製造要角，在AI伺服器供應鏈、先進製程、先進封裝跟測試、矽光子、PCB/CCL、電源等具實質EPS支撐的產業值得關注。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

除息 配息 ETF 00927群益台灣半導體收益ETF 00992A主動群益科技創新 00904新光臺灣半導體30 00996A主動兆豐台灣豐收 00947台新臺灣IC設計

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