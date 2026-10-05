00981T 每單位擬配0.082元 10月19日除息

凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T），迎來掛牌上市以來第10次配息，期前公告出爐，每受益權單位擬配發0.082元，與前三期配息金額一致，預計10月19日除息，11月13日發放，有意參與除息的投資人，10月16日為最後買進日。

儘管美國聯準會9月已升息一碼，近期美國聯準會官員的鷹派言論再度使升息預期提高，市場認為10月可能再次升息，不過市場已提前反映升息預期，美國10年期公債殖利率達20年以來高點。通膨壓力與債券供給增加皆對殖利率造成上行壓力，股債市小幅下修，於當前利率政策不確定性偏高情況下，預期殖利率將維持高檔震盪。

00981T研究團隊表示，全球貨幣政策逐漸由寬鬆轉向緊縮，近期長期公債及信用債殖利率呈震盪反彈，但美國經濟目前仍展現相當韌性，就業市場穩健、消費動能延續，企業基本面亦未出現明顯惡化跡象。

目前各類債券殖利率仍多穩居於美國10年期公債殖利率平均之上，在經濟未陷入衰退的情況下，BBB級公司債票面利率相對具競爭力，兼顧收益與資產防禦的投資特性，可望持續吸引資金配置。

近期債市殖利率觸及新高，市場波動放大，資產配置的重要性也得以彰顯。00981T研究團隊建議，透過適度納入具息收優勢的債券資產，不僅有助於平衡股票部位波動，也能提升投資組合的整體風險調整後報酬，配置建議以利率風險較為可控的中短天期信用債為主，以追求息收與穩定波動並重為主要配置方向。

此外，受惠AI發展、今年表現相對亮眼的台股，建議投資人的目光也要逐步從 AI 基礎建設，擴展至能夠運用 AI 創造實質效益，且具備獲利支撐與合理評價的企業，避免追逐短期急漲的題材股。

00981T債券部位鎖定全球BBB級債打造收益來源，股票部位配置受惠AI發展、「賣鏟子」的台股市場，瞄準市值前25大企業打造成長引擎，在債市殖利率觸及新高的市況，有現金流需求的投資人可以在升息循環分批布局BBB級公司債，及台股龍頭企業，以兼具收益優勢與資本利得成長機會。

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