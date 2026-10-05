快訊

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

AI巨頭上演減速大秀 3股勢力背後各有盤算

周杰倫「Jay Chou」成AI晶片名 背後藏暖心往事

聽新聞
0:00 / 0:00

小股本台企近四年擠進市值50大比重攀升一倍 00416A今日開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股上市櫃50大市值企業-小股本檔數與占比。資料來源：CMoney 、台新投信整理
台股上市櫃50大市值企業-小股本檔數與占比。資料來源：CMoney 、台新投信整理

台新投信看好中小潛力股將成為2027年帶領台股挑戰新高的領頭羊，特別推出第一檔聚焦國內中小潛力股的主動式台股ETF「台新臺灣中小主動式ETF基金（00416A）」今（5）日開始募集，讓投資人參與中小股爆發力大行情。

台新投信指出，隨著AI族群擴散，越來越多小股本企業站穩趨勢浪潮，帶動營收與股價急速飆升。根據統計，台股上市櫃 50大市值企業，實收資本額80億以下的小股本公司占比從2023年約二成，大幅攀升一倍至2026年已達四成，顯見小股本也能創造大市值。

00416A經理人沈建宏表示，台股上市櫃公司第2季財報繳出亮麗的成績單，市場對台股企業獲利成長持續上修，根據最新預測，2026年及2027台股每股稅後盈餘（EPS）成長率預估分別高達67.2%與29.7%，提供台股後市再創歷史新高的底氣；惟2027年EPS成長相對2026年相對降速，這意味明年指數報酬可能不會像今年一樣，投資風格將由Beta（與市場連動）轉向Alpha（超額報酬），將是中小利基股表現的天下。

沈建宏指出，企業獲利成長往往為股市上漲的風向球，而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，具AI供應鏈優勢的台灣中小型股，獲利成長性強勁，過去三年股價爆發力遠遠超越大盤及權值股，近三年台股漲幅前30名，皆為股本80億以下的股票，如奇鋐（3017）、台光電（2383）、旺矽（6223）、台燿（6274）等。就後市表現分析，AI齊漲格局已過，後續各產業會出現分化，且基期已墊高，成長性不如發展初期，則更需要經理人精選持股，投資人布局台股中小主動式ETF可提高勝率。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主動式族群 靈活出擊

00891今年含息報酬破100％！前三季衝107.66％ 00894、00928也進前20強

台股市值型ETF有戲 可望搶搭Q4多頭行情

台股ETF規模突破11兆！009816掛牌8個月規模衝破2000億

相關新聞

009826兩個月成績單出爐！ETF報酬-0.2％、指數-0.23％ 差距僅0.03％

貝萊德世界股票009826上市兩個月，ETF報酬率-0.2%，略勝指數-0.23%；但差距仍可能受淨值更新與計算時間影響，追蹤成效待長期觀察

股市新手4個月「0050→正2→00998A」！倒賠10％崩潰：是不別動最好？

投資新手4個月從0050轉正2再換00998A，帳面虧損約10%；頻繁換股並重壓，讓他焦慮反省是否持有不動更適合。

台積電若創高「主動ETF有戲」？股添樂：00981A、00992A領跑 00985A先創高

台股創歷史新高，股添樂指出00985A、00980A近3月轉強；若台積電再創高，主動ETF選股彈性受關注。

AI行情續燒！00406A除息0.138元開盤秒填 受益人突破22萬

00406A除息0.138元開盤即填息，受益人一週增約3.8萬人、突破22萬，規模達630億元，成為熱門ETF。

00935為何不把台積電買滿？野村投信揭選股邏輯：布局台灣「科技百岳」

野村投信說明，00935不把台積電買滿，改布局台灣科技企業，擴大配置其他具研發實力公司；選股要求研發費用占營收逾2%。

存到50萬想單筆00830！又遇「擬1拆5」慌問：分割前後何時買？

網友存到50萬元想All in 00830，遇分割投票陷入進場抉擇；留言提醒分割不增資產價值，應先評估波動承受度與分批規則。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。