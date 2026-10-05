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00935為何不把台積電買滿？野村投信揭選股邏輯：布局台灣「科技百岳」

聯合新聞網／ 綜合報導
野村投信指出，00935刻意相對降低台積電持股比重，將資金配置給更多台灣科技企業，成分股並設有研發費用占營收比例須大於2%的選股門檻。中央社
野村投信指出，00935刻意相對降低台積電持股比重，將資金配置給更多台灣科技企業，成分股並設有研發費用占營收比例須大於2%的選股門檻。中央社

談到台灣科技產業投資，多數投資人往往第一時間聯想到護國神山台積電。野村投信在影音內容中以登山挑戰為喻，指出台灣不僅擁有玉山，還有許多值得探訪的百岳路線；同樣地，台灣科技產業亦非僅有一座神山，而是擁有群山並立的「科技百岳」實力。

野村投信表示，野村臺灣創新科技50ETF（00935）的設計初衷，正是帶領投資人一次走遍台灣具代表性的科技百岳。許多民眾常誤以為投資科技型ETF就是要把台積電權重買好買滿，但00935刻意將台積電的持股比重相對調降，核心目的就是為了騰出足夠的資金空間，配置給其他更多實力強悍的台灣科技潛力企業。

針對投資人關注如何把關成分股實力，野村投信指出，00935在選股機制上設有明確的硬性規定，要求成分股的研發費用占營收比例必須大於2%才能符合入選資格，藉此確保納入的企業皆具備充足的技術研發實力與創新競爭力。

野村投信鼓勵投資人，若還在猶豫是否該展開科技產業投資，不妨跟隨00935的配置腳步出發；開始永遠不算晚，只要願意跨出第一步，就是在朝向資產攻頂的路上前進。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00935野村臺灣新科技50 ETF 台積電 選股邏輯

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