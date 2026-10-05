00961配息率僅8.1％卻贏「20％大軍」？基金黑武士：第三季總報酬9.4％衝前段班

＊原文發文時間為10月4日

10月ETF配息「20%大軍」出現了，但若把報酬率攤開來看，配息率突然變得很尷尬…

最近10月ETF配息公告陸續出爐，一打開排行榜：年化配息20.4%、年化配息20.1%、年化配息20.0%、19.9%、19.8%...看到這種數字，很多人第一個反應：「這檔太香了吧！」「一年20%？不買是不是傻？」如果你真的被年化配息率吸引到準備下單，拜託先做一件事，把「第三季總報酬」一起攤開來看。這時候你會發現，配息率排行榜跟總報酬排行榜，根本是兩個世界。

「配息率很高，不代表投資真的賺很多」。兆豐電子高息等權（00943）年化配息率20.4%，看起來是不是超猛？但第三季總報酬是-4.2%；主動兆豐台灣豐收（00996A）年化配息率 19.9%，同樣非常吸睛，結果第三季總報酬：-10.5%；主動中信台灣收益（00406A）年化配息率 16.6%，第三季總報酬：-0.3%。總報酬率就是一面「照妖鏡」，如果只看配息率，你很容易被高配息率的數字吸引，把股價變化＋配息一起算進去=總報酬，才是投資人應該真正需要關心與在意的。

把第三季總報酬排行榜攤開看：

統一台灣高息動能（00939）：+14.3% 元大高股息（0056）：+9.9% 00934：+9.7% FT臺灣永續高息（00961）：+9.4% 中信臺灣智慧50（00912）：+8.5%

真正值得觀察的，不應該只有「配多少」，而是：「投資了之後，資產增加了多少？」00961這次的年化配息率雖然降到約 8.1%，完全沒有那些「19%、20%」的數字刺激，但第三季總報酬 9.4%，直接排進這張總報酬榜的前段班。這就很值得拿來思考，ETF投資到底是要追求「看起來配很多」？還是應該把：「配息＋股價表現＋整體資產增值」一起看？

很多人買高股息ETF的流程是：看到配息公告「年化20%！」→ 截圖→ 分享群組→ 覺得超香→下單。但真正完整的流程應該是：配息率 → 殖利率怎麼算 → 配息來源 → 股價表現 → 總報酬率，全部一起看，因為「領到很多錢」跟「投資真的賺很多錢」，是兩件完全不同的事情。

送給所有高股息ETF投資人一句話：不要只看ETF「吐多少錢給你」，20%配息率很吸睛，但總報酬才是照妖鏡。下次看到「年化20%」先別急著喊香，先把總報酬打開來看，你可能會看到完全不同的ETF世界。「配息率是糖衣，總報酬才是最後的成績單！」

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