00406A配0.138元「秒填息」！第三次除息開盤就達陣 3次全填息

台股今（5）日延續多頭氣勢，電子權值股帶動買盤，指數開高走高，AI及相關供應鏈持續成為資金焦點。主動式ETF表現也受到關注，其中規模突破600億元的主動中信台灣收益（00406A）今日進行第三次除息，每受益權單位配發0.138元，除息參考價9.99元，開盤即以10.02元完成填息，延續掛牌以來三次除息皆順利填息紀錄。本次配息預計11月2日發放。

回顧00406A掛牌以來配息紀錄，第一次7月31日除息0.128元、第二次9月2日除息0.138元，本次10月5日再度配發0.138元，三次均完成填息。

00406A經理人張書廷表示，近期台股受到國際利率、地緣政治及資金快速輪動等因素干擾，震盪幅度增加，但AI長線成長趨勢未變。全球大型科技業者持續擴大AI與資料中心資本支出，需求也從晶片逐步擴散至伺服器、散熱、高速傳輸、PCB及電力基礎建設，台灣擁有完整的半導體與AI硬體供應鏈，仍是全球AI投資浪潮的重要受惠者。

張書廷指出，台股歷經震盪後仍展現韌性，市場逐步消化短期不確定因素，資金重新聚焦企業獲利與產業成長性。操作上與其追逐短期指數漲跌，更應掌握訂單與獲利能見度提升的企業，AI、高效能運算及供應鏈規格升級等結構性趨勢，仍是現階段布局主軸。

面對市場波動加大，00406A採取「主動選股＋掩護性買權（Covered Call）」策略，一方面透過主動選股參與台股企業成長，另一方面賣出買權收取權利金，將部分市場波動轉化為收益來源。張書廷表示，當市場震盪或盤整時，權利金可望增加投資組合現金流，並提供部分下檔緩衝。

展望後市，張書廷認為，第四季仍須留意國際利率、地緣政治及高檔市場波動，但只要全球AI資本支出與企業獲利成長方向未反轉，台股中長期基本面仍有支撐。00406A將持續透過主動選股掌握具成長潛力的台灣企業，並利用市場波動創造權利金收益，在「參與上漲、震盪收息」之間取得平衡。

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