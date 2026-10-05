00918為何跑贏0056近30％？陳重銘揭選股差異：高配息還要看填息

元大高股息（0056）最新配息衝上1.72元創歷史新高，引發市場熱議。財經專家陳重銘在影音內容中直言，這次0056配這麼高有點輸人不輸陣的味道，主要是00918在9月配了1.75元，身為老大哥的0056自然也跟進配出1.72元。但他提醒投資人，配息多不代表穩賺，能順利「填息」才是重點。

陳重銘分析，買股票主要賺兩種錢：領股利與賺價差，兩者相加才是真正的「總報酬率」。

他點破，股利有時像是幻術，因為投信可以透過資本利得或收益平準金把配息數字墊高；但被動型ETF的真實表現看的是指數，經理人無法人為操作，所以看總報酬率最準確。

陳重銘指出，自2022年底00918上市至今，其累積報酬率比0056高出將近30%。關鍵在於指數選股邏輯的差異：

0056主要只挑高配息的成分股，但高配息不代表一定會填息 00918除了要求高配息，還會檢視成分股過去的填息表現，能順利填息代表股價有往上走，投資人自然能賺到更多的資本利得

陳重銘提醒，挑選被動型ETF一定要看懂背後的指數設計邏輯，不能只被單純的高配息數字吸引，能兼顧配息與填息能力，才能真正賺到資本利得。

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