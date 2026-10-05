00935能取代0050當核心？他曬績效「300％對266％」 網兩派吵翻

台股ETF選擇愈來愈多，核心部位一定只能放大盤型ETF嗎？一名網友在PTT發文表示，自己持有元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）與野村臺灣新科技50（00935）一段時間，006208持續保留，去年底開始轉買0050，原本參考板上投資人的配置方式，將大盤型ETF作為核心部位，不過觀察00935績效後，開始思考是否該把00935從衛星部位升為核心主力。

原PO貼出績效比較指出，00935自2023年11月1日上市以來，同期績效表現優於0050與006208。從他提供的圖表來看，00935上市至今報酬率為300.97%，0050為266.38%、006208則為258.75%；若觀察今年以來表現，圖中00935為101.20%，0050為70.91%，006208為68.88%。

原PO進一步拿00935與其他討論度較高的ETF比較。依其提供的009816掛牌以來同期績效圖，截至截圖時間，00935為73.14%、00981A為71.71%、009816為61.44%、0050為54.52%、006208為53.02%，因此讓他開始考慮調整原本約7：3的核心衛星配置，改以00935作為主力、0050轉為衛星部位。

文章曝光後，有網友認為可以提高00935配置，留言表示「當作核心配置就好了啊，為啥要當衛星」、「直接各半」，也有人提出「10%正2、40% 00935、50% 0050」等不同組合。另有網友認為00935表現突出，但同時提醒其內扣費用較高，配置時不能只比較過去績效。

不過也有網友對單純以績效決定核心部位持保留態度，直言「你先弄懂核心衛星配置的意義吧」、「看績效選＝ ＝」，還有人反問，如果核心只看績效，最後可能又會轉向槓桿型商品。從留言來看，討論焦點並非單純00935能不能贏過0050，而是過去績效是否適合作為調整核心、衛星配置的主要依據。

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