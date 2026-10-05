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300萬該買0050還是開超商？陳重銘算給你看：年化20％一年也才賺60萬

聯合新聞網／ 綜合報導
針對「手握300萬元該買0050還是開超商」的話題，陳重銘指出，即使投資能達到年化20%，300萬元一年獲利也僅60萬元，短期仍難以單靠投資收入生活。聯合報系資料照
針對「手握300萬元該買0050還是開超商」的話題，陳重銘指出，即使投資能達到年化20%，300萬元一年獲利也僅60萬元，短期仍難以單靠投資收入生活。聯合報系資料照

針對網路上熱議「手上有300萬元，該買元大台灣50（0050）還是去開超商」的話題，財經專家陳重銘在影音內容中點破現實。他提醒，股市不可能天天過年，拉長遠來看，台股平均年化報酬率約10%；就算達到股神巴菲特年化20%的高水準，300萬元一年獲利也就60萬元，單靠這筆收入根本不夠生活，本業還是得好好上班。

陳重銘建議，如果選擇投資，除了認真工作累積本金，也可以多研究市場上報酬率超越0050的ETF，找出更有效率的標的，有助於更快邁向財富自由。

至於選擇開超商當老闆，陳重銘指出，自己創業固然有自主權，但超商加盟普遍非常辛苦。

若真有興趣，建議先去當店長磨練，累積足夠信心再評估開店。

陳重銘總結，單買0050短期內還是無法不上班，而開超商賺的是辛苦錢，但若能把創業賺來的利潤持續投入市場滾存，資產累積速度會更快。

兩種路徑各有優缺點，關鍵在於評估自身條件，挑選最適合自己的路認真拼一次。

◎本文獲 不敗教主-陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 超商 報酬率 巴菲特 市值型

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