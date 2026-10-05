0050狂飆「100萬變256萬」！切老認今年落後逾40％：AI改變投資邏輯

轉分享阿福的貼文，也說說我的觀點...

元大台灣50（0050）在去年的績效是+48%，今年為止九個多月的績效更是誇張的+74%。如果你從2025年一月投入100萬到0050，一年九個月後，這100萬會成為256萬。

資產管理是投資時最重要的觀念，你如何配置資產和如何分配股票決定了你資產的成長幅度。

在過去，「分散投資」主要是避免個股或產業爆雷，分散投資可以減少大幅虧損風險；而過去兩三年，在AI崛起後，若沒投入台股被動指數ETF，執著於全球式的分散投資卻可能成為獲利不足的風險（也包含過去成功的個股投資人）。

過去短短的兩年，我們對世界的認知與過去的成功投資經驗面對了巨大的挑戰。在AI崛起，全球景氣不佳的情況下，如果你沒抓到AI這股巨浪，過度分散投資在不同產業上，非常可能讓你持續落後台股大盤。

我今年目前為止的績效大概落後給0050超過40%，這是非常巨大的差距。但想一想，如果我沒有調整投資策略，改以台積電與上下游產業為主力持股（佔約60%），繼續過去由下而上的選股模式，我會跟去年一樣落後大盤更多。

隨著全球景氣繼續低迷，AI產業一枝獨秀，台積電幾乎確認了未來兩年將能以40%的速度成長，台股大盤續強的格局應該不會改變。

分散投資的觀念還是正確的，但要記得分散在正確的產業上，資產配置的方向已經決定了你未來幾年的回報。

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