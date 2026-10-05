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善用兒少補助 定期定額幫孩子存第一桶金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

「孩子滿18歲時，能不能有一筆自己的起步資金？」隨著教育、就業及青年資產累積受到重視，近期兒少資產帳戶相關政策討論，也讓「從小替孩子存第一桶金」成為家庭理財新話題。

政府推出《台灣人口對策新戰略—家庭支持篇》，希望協助符合資格的兒少進行資產累積，背後也帶出一項值得家庭思考的理財觀念：孩子最大的投資優勢，可能不是本金多寡，而是擁有足夠長的時間。

從出生到成年，有將近20年的準備期。與其等到升學、留學或就業前才一次籌措大筆資金，父母若能從孩子年幼時開始，以小額、紀律方式長期累積，便有機會讓時間參與資產成長。對一般家庭而言，也可依自身財務能力建立「家庭版兒少資產累積計畫」，把每月固定投入視為一筆長期家庭預算。

以富邦科技ETF（0052）歷史資料觀察，若自掛牌以來，每月第一個營業日固定投入1,000元，截至2026年9月底，累計投入24萬元，但總價值已達350萬元，總報酬13.5倍。即使將期間縮短，近五年累計投入6萬元，總價值也達20.4萬元，總報酬241%；近三年投入3.6萬元，總價值8.8萬元，總報酬147%。

歷史績效不代表未來一定能複製相同成果，但數字凸顯「小額、紀律、長時間」的資產累積效果。尤其替孩子準備教育金或第一桶金，本身就是長期目標，相較猜測市場高低點，固定投入更能降低擇時壓力，也有助建立持續投資的紀律。

富邦科技ETF在2025年完成一拆七後，進一步降低交易及定期定額參與門檻。對看好台灣科技長期發展的家庭而言，可依自身風險承受度，以定期定額方式參與；不過，科技型ETF產業集中度較高、波動也相對明顯，更適合運用長期且可承受波動的資金，而非追逐短期漲跌。

有趣的是，富邦科技ETF今年正好20歲，而一個孩子從出生走向成年，也差不多是一段20年的旅程。每月1,000元看似不多，但真正珍貴的是替孩子提早20年開始。讓資產陪著孩子一起長大，父母準備的不只是未來的第一桶金，也能藉此讓孩子逐步理解投資、風險與長期累積的價值。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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