富邦科技 ETF 含「積」量…從兩成升至七成

一檔ETF的成分股變化，也能看出台灣產業20年的變遷。2006年富邦科技ETF（0052）掛牌之初，台積電占基金權重僅約20.7%，2011年首度突破四成、2016年跨越六成，2020年一度攀上72.4%，至2026年9月底仍維持約63.1%的高水準。20年間，台積電權重從兩成一路走向近七成，「含積量」的長期變化，不僅成為富邦科技ETF最鮮明的特色之一，更映照出台灣科技龍頭躍升全球半導體核心的成長軌跡。

除了成分股結構改變，0052的投資門檻也隨市場發展進一步降低。0052於2025年11月完成「1拆7」分割，分割前2025年10月基金規模約245.62億元，隨投資門檻降低、參與便利性提升，規模於2026年2月突破千億元、達1,075.05億元，至2026年8月進一步成長至1,600.16億元；分割後規模成長約551%，受益人數也增至近50萬人。從產業成長到投資普及化，0052走過20年，也讓科技投資逐步貼近日常，吸引更多投資人參與台灣科技產業的長期發展。

回到2006年0052掛牌之初，全球科技產業仍處於PC、功能型手機與消費電子快速發展的年代。當時台灣除了台積電領軍的晶圓代工，筆電與主機板代工、面板、IC設計、封裝測試、DRAM記憶體，以及手機、光碟機與電子零組件等，都是資本市場熱門科技題材；台灣也憑藉完整供應鏈與製造優勢，在全球PC及消費電子產業占有重要地位。

20年間，科技產業歷經一波波典範轉移，從PC走向智慧型手機，再跨入雲端運算、高效能運算與生成式AI。台灣科技產業也由過去代工製造優勢，逐步升級至先進製程、先進封裝、AI伺服器、高階晶片及關鍵零組件等高附加價值領域。0052自2006年成立以來，一路參與這段產業升級，不僅見證台積電從晶圓代工龍頭躍升全球半導體核心，也陪伴台灣科技供應鏈從「PC製造重鎮」走向今日的「全球AI關鍵供應鏈」。

回顧0052的20年，成分股權重變化，也反映企業競爭力與市值結構的長期消長。當具全球競爭力的科技企業持續擴大獲利與市值，在指數中的重要性也隨之提升。

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