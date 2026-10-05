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0052掛牌20年 參與科技大勢 累計含息總報酬率突破2,400%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
富邦投信董事長黃昭棠（前排左二）與臺灣證券交易所暨臺灣指數公司董事長林修銘(右二) 、臺灣指數公司總經理潘景華(右一) 、富時羅素亞太區指數聯席主管閆岩(左一) ，共同出席0052掛牌20周年記者會。富邦投信／提供
富邦投信董事長黃昭棠（前排左二）與臺灣證券交易所暨臺灣指數公司董事長林修銘(右二) 、臺灣指數公司總經理潘景華(右一) 、富時羅素亞太區指數聯席主管閆岩(左一) ，共同出席0052掛牌20周年記者會。富邦投信／提供

從PC、智慧型手機、雲端運算，到如今席捲全球的生成式AI，過去20年不只是全球科技產業高速變革的20年，也是台灣科技實力躍上國際舞台的黃金年代。身為國內第一檔科技ETF--富邦科技ETF（0052），一路緊扣台灣資訊科技產業發展，不僅見證科技產業版圖更迭，也讓投資人透過一檔ETF，參與台灣科技產業長期成長。

時間是檢驗長期投資最直接的量尺。2006年9月12日掛牌的富邦科技ETF，今年也迎來20周年。統計富邦科技ETF掛牌以來至2026年9月，累積含息總報酬率已超過2,400%。若以20年前投入100萬元概算並將配息再投入，資產價值可成長至逾2,500萬元。亮眼的長期績效背後，反映的並非單一年度行情，而是台灣科技企業20年來在全球產業鏈地位、企業獲利及市值同步提升的結果。

回顧富邦科技ETF走過的20年，就像翻開一部台灣科技產業發展史。2006年富邦科技ETF掛牌時，全球科技業仍處於PC與消費電子快速成長階段；2007年第一代iPhone問世，開啟智慧型手機革命，台灣電子供應鏈也跟著快速升級。其後雲端運算、資料中心、電動車、高效能運算（HPC）接棒成長，2023年生成式AI爆發，更進一步掀起全球算力競賽。從晶片、伺服器到先進封裝，每一次科技典範轉移，台灣企業幾乎都沒有缺席。

產業競爭力的提升，也直接反映在富邦科技ETF的成分股結構。富邦科技ETF追蹤「臺灣資訊科技指數」，從臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中篩選科技類企業，讓投資組合隨企業市值及產業競爭力消長而調整。換句話說，20年前投資的是當時的台灣科技產業，20年後持有的則是歷經市場競爭與產業洗牌後，站上新一輪科技浪潮核心位置的企業。

其中，最具代表性的就是台積電。2006年底，台積電占富邦科技ETF權重約20.7%，2011年突破四成、2016年超過六成，2020年一度達72.4%，至2026年仍維持近七成水準。從兩成走向近七成，表面上看是權重變化，背後其實反映台灣半導體產業全球地位的大幅躍升，也見證台灣由電子製造重鎮，進一步走向全球先進製程、高效能運算與AI供應鏈核心。

隨著科技產業成長，富邦科技ETF本身也從早期的產業型ETF逐步走入更多投資人的資產配置。基金規模於2026年2月正式突破千億元，成為國內少數跨越千億元規模的ETF之一；而在價格隨長期績效走高後，富邦科技ETF於2025年11月完成「一拆七」分割，在基金總價值及投資組合不變下，大幅降低單張交易門檻，讓小資族、年輕族群更容易參與，也推動富邦科技ETF從「第一檔科技ETF」進一步朝「全民科技ETF」邁進。

20年後，科技產業又站在新一輪變革的起點。生成式AI正從模型訓練進一步走向推論、AI Agent及各類商業應用，全球大型科技企業持續擴大AI基礎建設投資，需求也從AI晶片向先進製程、先進封裝、AI伺服器、高速傳輸、散熱及關鍵零組件擴散。擁有完整半導體與電子產業聚落的台灣，仍位居全球AI硬體供應鏈關鍵位置。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，科技產業20年來歷經多次景氣循環與技術更迭，但真正推動長期成長的核心始終來自創新與企業獲利。當AI由基礎建設走向應用普及，台灣科技產業有機會持續受惠全球算力需求與供應鏈升級，投資人則可透過分批布局、定期定額等方式，降低短期市場波動影響，參與科技產業長期趨勢。

20歲，是里程碑，也是下一段旅程的起點。從PC、智慧型手機到雲端運算，再從半導體走向AI，富邦科技ETF的20年與台灣科技產業發展高度交織。過去20年，它見證台灣科技躍上全球舞台；下一個20年，隨AI開啟新一輪產業革命，富邦科技ETF也將繼續跟著台灣科技向前走。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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一檔ETF的成分股變化，也能看出台灣產業20年的變遷。2006年富邦科技ETF（0052）掛牌之初，台積電占基金權重僅約20.7%，2011年首度突破四成、2016年跨越六成，2020年一度攀上72.4%，至2026年9月底仍維持約63.1%的高水準。20年間，台積電權重從兩成一路走向近七成，「含積量」的長期變化，不僅成為富邦科技ETF最鮮明的特色之一，更映照出台灣科技龍頭躍升全球半導體核心的成長軌跡。

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